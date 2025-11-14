Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos La Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional se hará cargo de la investigación y trasladará las diligencias a la Fiscalía de Menores

Efe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:40 | Actualizado 17:50h. Comenta Compartir

Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria han denunciado ante la Policía Nacional los hechos, de cuya investigación se ha hecho cargo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Maspalomas.

Al tratarse de un asunto que afecta a menores de edad, la Policía Nacional trasladará las diligencias que se practiquen a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, según informó este viernes la Jefatura Superior en Canarias.

Este acoso de varios menores a otro ocurrido en el sur de Gran Canaria se ha hecho viral, ya que los hechos fueron grabados con un teléfono móvil y las imágenes han sido difundidas por diversos canales.

En ella se observa un posible episodio de acoso por parte de un menor, al que acompañan otros, todos ellos ya identificados por la Policía.

El autor del acoso obliga a la víctima, también menor de edad, a decir en voz alta repetidamente su nombre y a afirmar que es «el puto amo y el jefe», al tiempo que pide al resto de los chicos y chicas que le acompañan que se retiren para que pueda tener «espacio para pegarle».

El acosador amaga con pegar y con quemar con un cigarro a la víctima, la que obliga a fumar mientras le llama «el azorado y chiquitín». El muchacho acosado llega a ofrecerle dinero con tal de «no tener problemas con él».

Los hechos suceden de noche, en un callejón entre edificios, y son grabados con un móvil por alguno de los amigos del acosador, que, en vista de la indefensión que sufre la víctima, llegan a pedirle en varias ocasiones que no le pegue y que lo deje tranquilo y deciden finalmente dejar de filmarlos.