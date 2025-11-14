Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El agresor le pone un cigarro en el brazo al afectado.
El agresor le pone un cigarro en el brazo al afectado. C7

Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»

El vídeo, que circula en redes sociales, muestra como el presunto agresor le pone un cigarro en el brazo y le propina varias bofetadas | Los padres de la víctima ya han presentado denuncia ante la Policía Nacional

Bárbara Blanco Cruz

Bárbara Blanco Cruz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:58

Un vídeo que ha comenzado a viralizarse en redes sociales está despertando alarma: un menor somete a otro a una humillación pública, mientras el resto del grupo graba y ríe. Las imágenes, tomadas en el sur de Gran Canaria, muestran cómo el presunto agresor, mirando fijamente a su víctima, le dice: «¿Quién soy?». El chico, intimidado, responde: «Soy el puto amo». «Di más alto», insiste el primero, y una y otra vez fuerza la repetición.

A continuación, la escena se intensifica: el presunto acosador propina bofetadas al brazo del joven. El afectado llega hasta el punto de ofrecer dinero para que cese el acoso. En un momento, el menor que lidera el presunto 'bullying' coge un cigarro del suelo, se lo introduce en la boca y acto seguido lo coloca sobre el brazo de su víctima, mientras las bofetadas en la cara se suceden y las risas del grupo estallan a su alrededor.

Por su parte, el que graba el vídeo llega a aparecer en cámara, levantando el móvil como si fuera un 'selfie' junto al presunto agresor y al chico forzado a callar. Solo uno de los presentes aparta la mirada y pide que «pare ya, está azorado».

Las imágenes han generado consternación en el entorno. La Policía Nacional informa en un comunicado que «los padres de la victima ya han presentado la correspondiente denuncia en sede policial».

La investigación se encuentra abierta y la está realizando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) pertenecientes a la comisaria local de Maspalomas.

Al tratarse de un hecho relacionado con menores de edad, desde la Policía Nacional no se van a dar declaraciones a los medios y se dara traslado de las diligencias que se practiquen a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  3. 3 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  4. 4 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  5. 5 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  6. 6 Dos detenidos en el registro de la sede de Quórum 77 en Fuerteventura
  7. 7 Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria
  8. 8 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  9. 9 El incendio de un vehículo en la Avenida Escaleritas moviliza a los servicios de emergencia
  10. 10 Se reanudan las clases este viernes en toda Canarias tras el paso de la borrasca Claudia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»