Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo» El vídeo, que circula en redes sociales, muestra como el presunto agresor le pone un cigarro en el brazo y le propina varias bofetadas | Los padres de la víctima ya han presentado denuncia ante la Policía Nacional

Bárbara Blanco Cruz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:58 | Actualizado 11:03h. Compartir

Un vídeo que ha comenzado a viralizarse en redes sociales está despertando alarma: un menor somete a otro a una humillación pública, mientras el resto del grupo graba y ríe. Las imágenes, tomadas en el sur de Gran Canaria, muestran cómo el presunto agresor, mirando fijamente a su víctima, le dice: «¿Quién soy?». El chico, intimidado, responde: «Soy el puto amo». «Di más alto», insiste el primero, y una y otra vez fuerza la repetición.

A continuación, la escena se intensifica: el presunto acosador propina bofetadas al brazo del joven. El afectado llega hasta el punto de ofrecer dinero para que cese el acoso. En un momento, el menor que lidera el presunto 'bullying' coge un cigarro del suelo, se lo introduce en la boca y acto seguido lo coloca sobre el brazo de su víctima, mientras las bofetadas en la cara se suceden y las risas del grupo estallan a su alrededor.

Por su parte, el que graba el vídeo llega a aparecer en cámara, levantando el móvil como si fuera un 'selfie' junto al presunto agresor y al chico forzado a callar. Solo uno de los presentes aparta la mirada y pide que «pare ya, está azorado».

Las imágenes han generado consternación en el entorno. La Policía Nacional informa en un comunicado que «los padres de la victima ya han presentado la correspondiente denuncia en sede policial».

La investigación se encuentra abierta y la está realizando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) pertenecientes a la comisaria local de Maspalomas.

Al tratarse de un hecho relacionado con menores de edad, desde la Policía Nacional no se van a dar declaraciones a los medios y se dara traslado de las diligencias que se practiquen a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

