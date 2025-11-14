Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo Pese a que la vejación ocurrió fuera de las aulas, investigará a los implicados en sus centros escolares y remitirá un informe a la Fiscalía de Menores

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:37 | Actualizado 15:59h. Comenta Compartir

La difusión en redes sociales de un vídeo en el que un menor vejaba a otro, mientras era jaleado por varios adolescentes, en el sur de Gran Canaria, ha conmocionado a la ciudadanía. La gravedad del acto ha llevado a la Policía Nacional a iniciar una investigación para identificar a los protagonistas de la escena, por si la familia de la víctima decide denunciar los hechos.

Además, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias está localizando a los menores que aparecen en el vídeo para determinar si este tipo de actos también se han producido en el entorno educativo.

Educación ha decidido intervenir, aunque la agresión ocurrió fuera de las aulas, porque considera los hechos de extrema gravedad. «Hay que actuar y prevenir, pero si el acoso no ocurre en un centro educativo, no tenemos competencias», explican desde el departamento que dirige Poli Suárez.

La actuación consistirá en ofrecer charlas de concienciación a los implicados, impartidas por personal de la Consejería y de la Policía Nacional.

Además, la inspección educativa ha mantenido una reunión con la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. También se citará a las familias implicadas y se solicitará un informe detallado sobre los protagonistas del vídeo a sus respectivos centros educativos. Las conclusiones se remitirán a la Fiscalía de Menores, indicaron desde la Consejería.

Difusión delictiva

En el vídeo, un adolescente humilla, abofetea y quema con un cigarro a la víctima, mientras otros graban y celebran la acción.

Las agresiones, tanto físicas como psicológicas, son conductas delictivas, pero la difusión del vídeo constituye otro delito, explica el perito judicial informático y especialista en delitos cometidos por y contra menores en entornos digitales y escolares, Pablo Duchement.

«La difusión de la imagen y la voz de menores sin el consentimiento de los tutores no es legítima. En el caso de que sean mayores de 14 años, se requiere la aprobación de los propios menores. Además, en el vídeo se proporcionan nombres y apellidos, un asunto delicado porque son datos que permiten su identificación», señala el experto sobre la ilegalidad de la publicación.

Repulsa social sin linchamiento

«Esta no es la vía adecuada. Puede traducirse en un linchamiento», comenta Duchement, que también es profesor de Formación Profesional. «Es difícil empatizar con el agresor, pero después de ver un vídeo tan duro, hay que detenerse y pensar que el agresor ha tenido algún problema y por eso actúa así; nadie nace de esta manera», indica.

Duchement sostiene que quienes comparten o divulgan el vídeo lo hacen como «venganza o castigo hacia el agresor», sin darse cuenta de que están exponiendo el rostro de la víctima en un momento de vulnerabilidad.

«Se está dañando a la persona que sufre la agresión al no respetar sus derechos», apunta el coordinador de Bienestar y Protección de su instituto, una función para la que solo se dispone de tres horas semanales y que obliga a los docentes a exponerse a familias muy agresivas y menores hostiles sin protección legal extra. «Es imposible gestionar el acoso escolar de un centro con solo tres horas a la semana», asevera.

Activación del protocolo de acoso escolar

El perito judicial define el acto como acoso entre menores. Además, recuerda que Educación puede intervenir para atajar casos de acoso que involucren a alumnos de diferentes centros educativos a través de Spacae (Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar de la Consejería).

Los parientes de menores víctimas de bullying pueden contactar directamente con esta entidad a través del teléfono 800 007 368 para solicitar la activación del protocolo antiacoso. «Los padres y madres apenas conocen esta vía y suelen optar por hablar directamente con los directores de los centros», aclara Duchement.

Medidas educadoras

¿Y qué ocurre cuando un caso de acoso se llega a confirmar? «Se proponen medidas educativas que tienen como objetivo restaurar la convivencia y tratar a los agresores para que dejen de serlo», relata el experto.

En el caso de que las familias de los agresores no acepten las medidas educativas, se recurre a las sanciones, incluyendo la expulsión definitiva del centro.

Protocolo sin aplicar

«Nuestro protocolo contra el acoso escolar es uno de los mejores de España, el problema es que no se está aplicando en muchos centros», comenta el experto que asegura que hay bastantes miembros del profesorado que desconocen el documento e intentan realizar mediaciones que son contraproducentes. «Tiene que haber una reeducación del agresor que es innegociable. Para atajar el acoso, a la víctima se la protege y al agresor se le educa. Esa es la clave», manifiesta Duchement.