Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas El 32 % del profesorado de Secundaria lidia con el desorden a diario y dedican el 20% del tiempo de clase a intentar mantener el silencio

Lunes, 13 de octubre 2025

Ni el número de horas dedicadas a dar clase, ni prepararlas, ni corregir exámenes y poner nota. Ninguna de estas tareas agobia especialmente a los docentes canarios, que mantienen niveles de estrés por estas causas inferiores a los del resto del Estado.

Sin embargo, según revela el Informe 'Talis 2024. Estudio Internacional de la enseñanza y del aprendizaje', publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el profesorado del archipiélago figura entre los más estresados del país: un 19 % del personal docente de Educación Secundaria afirma sentirse abrumado por el trabajo, frente a una media nacional del 16%, mientras que en Primaria este malestar afecta al 13% del profesorado.

La principal fuente de estrés es el mantenimiento de la disciplina en el aula, según reconoce el 54% del profesorado de Secundaria en Canarias, la comunidad donde la conducta del alumnado genera mayor malestar en este nivel educativo. El problema es especialmente acusado entre el profesorado novel, de los cuales un 65% declara sentirse estresado por esta causa. En el conjunto del Estado, el 50% del profesorado de Secundaria se estresa por el mismo motivo.

Barullo desquiciante

A tenor de los datos del informe, la falta de calma y orden sigue siendo uno de los grandes retos del alumnado canario. En Secundaria, Canarias encabeza los índices de desorden y ruido en las aulas, con un 32% del profesorado que afirma enfrentarse con frecuencia a estas situaciones; la media española es del 29%, muy por encima de los promedios de la OCDE (18%) y de la Unión Europea (19%).

Esta situación obliga al profesorado canario a dedicar el 20% del tiempo lectivo a restablecer el silencio necesario para impartir clase, el porcentaje más alto de España junto con la Comunidad Valenciana.

De hecho, uno de cada cuatro docentes de Secundaria comienza la jornada con retraso a causa del ruido en el aula.

En Primaria, el impacto de la conducta del alumnado es menor y afecta al 44% del profesorado, frente al promedio nacional del 42%.

En este nivel educativo, las tareas administrativas constituyen la principal causa de estrés, afectando al 65% del profesorado canario, frente al 60 % de la media estatal que también denuncia un exceso de burocracia.

El informe, presentado esta semana, señala que uno de cada cinco docentes de Secundaria en España se plantea abandonar la docencia en los próximos cinco años. En Canarias, esta intención es aún mayor, sobre todo entre las profesoras de Secundaria, que superan en 12 puntos porcentuales a sus compañeros varones.

Asimismo, el profesorado joven (menor de 30 años) muestra una mayor predisposición a dejar la enseñanza.

Tensión con las familias

Otra de las fuentes de estrés del profesorado canario son las relaciones con las familias, especialmente en Educación Primaria, donde esta tarea resulta agobiante para la mitad del colectivo. Precisamente en este nivel, el profesorado canario es el que más tiempo dedica del país a la atención a las familias, con un promedio de 105 minutos semanales.

En Secundaria, el tiempo medio es ligeramente inferior (unos 90 minutos semanales), en línea con la media europea, y supone una causa de estrés para el 45% del profesorado.

Un dato llamativo del informe es que el profesorado canario se siente, pese a todo, el más satisfecho del Estado con su salario, tanto en Primaria como en Secundaria.

Optimistas respecto a la introduccción de la IA

En Canarias, el 30% del profesorado de Secundaria y el 27% de Primaria ya ha utilizado la inteligencia artificial (IA) como herramienta de apoyo en su labor docente. Estos datos muestran una implantación ligeramente inferior al promedio nacional, donde la introducción de la IA en las aulas sigue siendo limitada. Aun así, pese a su cautela ante los riesgos de esta tecnología, el profesorado canario figura entre los más optimistas respecto a su incorporación en la enseñanza.

Así, el 54% del profesorado de Primaria y el 47% del de Secundaria aboga por utilizar la inteligencia artificial para apoyar al alumnado con necesidades educativas específicas. Ambos valores se sitúan entre los más altos registrados por los docentes españoles que participaron en el informe Talis 2024.

La automatización de tareas es otra de las funciones en las que la IA puede resultar útil, según cerca de la mitad del profesorado canario.

Asimismo, el profesorado del archipiélago defiende en mayor medida que la media nacional el uso de estas herramientas digitales para analizar de forma individualizada el progreso del alumnado: un 48% en Primaria y un 38% en Secundaria.

Por otra parte, los docentes canarios son también los que muestran menor rechazo al uso de la IA en el aula: solo el 45% cree que su aplicación no debería incorporarse a la enseñanza.

Falta de competencias digitales

Más allá de su reticencia, el profesorado canario, al igual que el del resto del país, reconoce carecer de los conocimientos y habilidades precisos para integrar la IA en su práctica docente. En concreto, cerca del 81% del profesorado de Primaria admite no dominar esta tecnología, un porcentaje que desciende al 71% en Secundaria.

La mejora de las competencias digitales del profesorado se mantiene como una de las demandas más reiteradas en Canarias, según el informe.