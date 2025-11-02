Pablo Duchement revela el impacto letal del acoso escolar: «Está detrás del 70% de los suicidios de menores» El perito judicial da claves de cómo afrontar el problema | Conoce bien las aristas del bullying como experto, profesor y por sufrirlo en su niñez

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025

Pablo Duchement (Gran Canaria, 1984) es perito judicial informático y especialista en delitos perpetrados por y contra menores en entornos digitales y escolares. Además, es profesor de Formación Profesional y autor del libro 'Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar'. «Estoy hablando de algo que he estudiado en profundidad, que viví en mi infancia y que veo en mi trabajo», comenta Duchement, coordinador de bienestar y protección en el instituto donde trabaja.

Duchement asegura que la magnitud del bullying no se ha calibrado bien. «El problema es enorme, porque se ha demostrado que hay una relación directa entre el suicidio infantil y juvenil y el acoso escolar. Normalmente se estudia en una dirección: cuántas víctimas de acoso se han propuesto quitarse la vida. El porcentaje no sale alto: solo el 6%. En cambio, si se analiza cuántos niños que se han suicidado sufrían acoso, el porcentaje se dispara: más del 70%», explica sobre un dato de la Asociación Americana de Pediatría. «

Esto es muy grave, porque en España el suicidio es la primera causa de mortalidad infantil y juvenil no natural, por encima de ahogamientos o accidentes», añade este ingeniero informático de 41 años que estuvo a punto de morir cuatro veces en su adolescencia por el acoso: una, por una agresión física y otras tres, por su propia mano.

Duchement tiene conclusiones reveladoras sobre el hostigamiento escolar. Tanto la víctima como el agresor comparten un rasgo: la baja autoestima. «Los acosadores eligen como víctimas a personas vulnerables porque es más fácil destruirlas». Los objetivos escogidos, por una razón u otra, «ya han sufrido muchos ataques y pueden tener la autoestima baja», señala.

«Si colocamos a un niño con sobrepeso en el aula, pero con una personalidad arrolladora y una seguridad contundente, el acosador no lo elegirá», dice el experto cuyas titulaciones están verificadas con el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias.

El agresor, por su parte, también tiene una autoestima frágil y busca validación. «Existe una autoestima contingente, dependiente del exterior, arraigada en nuestro lado más animal, pero sin lógica en un mundo civilizado: la basada en la intimidación y la dominación. Es fácil de satisfacer; basta con que nos teman», aclara. Esa validación se consigue con público. «Si hay rechazo del grupo, el acoso no prospera», afirma.

El papel del grupo

Con las redes sociales y las herramientas digitales, el acoso ya no se ejerce de forma individual, sino grupal. «Cada vez son más los casos en los que muchas personas acosan a una o a varias», indica.

La tolerancia del entorno plantea un grave obstáculo en la aplicación del protocolo contra el acoso escolar en Canarias. «Si no hay un alumno observador que confirme el hostigamiento, no se puede reconocer el caso de acoso, y tenemos una cultura de no intervención muy marcada. He escuchado a padres decir a sus hijos: «¡No seas tonto, no te chives!»», asevera el profesor, que confiesa que los docentes se ven impotentes al no poder confirmar un diagnóstico por falta de testigos. «En otras regiones, con un informe médico que confirme un maltrato físico, no hace falta un observador. Nosotros dependemos de eso», explica.

Otro aspecto relevante del bullying es el nulo papel de los padres del agresor. Confiesa que, al documentarse para su libro, no encontró ninguna guía de actuación para ellos. «Ni siquiera se escribe sobre esa situación», opina sobre un problema ignorado hasta que estalla. «La mayoría de las familias no considera la posibilidad de que su hijo sea un agresor. Solo un 2% colabora con las medidas educativas que propone el centro», afirma el experto.

Ampliar Manifestación contra el acoso escolar celebrada el 28 de octubre en la capital grancanaria. Cober

Síntomas del acoso

Para las familias es muy difícil detectar si un menor sufre acoso escolar. «Una de las señales más claras es su silencio sobre la vida escolar. Llega un momento en que el miedo al acoso es constante y la víctima omite todo lo que ocurre en clase por temor a delatarse», explica el especialista en delitos digitales y en el ámbito escolar, Pablo Duchement.

Otro signo, dice el experto, son las somatizaciones: «Dolores de cabeza, de barriga, náuseas... Aparecen justo antes de que se reinicie un periodo de clases. Los domingos por la tarde, por ejemplo, porque saben que al día siguiente continúa la tortura en el colegio», relata.

¿Qué hacer?

Una vez que hay indicios de un caso de bullying, hay que pedir la activación del protocolo contra el acoso en el centro educativo. «Hay que ser directos, sin paños calientes, y pedirlo por escrito, para que quede constancia», recomienda.

También hay que ayudar al menor a «desarrollar una autoestima más sana. Si ya la tenía baja, se la están destruyendo aún más. Eso es muy peligroso», afirma.

Por último, recomienda una estrategia de supervivencia. «Lo que provoca la mayoría de los suicidios por acoso escolar es la sensación de soledad entre iguales. Como el escenario de la clase ya está contaminado, necesitamos crearles otros escenarios: apuntarlo a actividades con otros niños de su edad donde pueda empezar de cero: El grupo puede ser su salvavidas», asegura el profesor.

Además, Duchement pide a los padres que lean el protocolo contra el acoso escolar, vigente desde el curso 2019-2020. «Así sabrán lo que pueden exigir. Por ejemplo, desde que se pide ayuda hasta que se activa el protocolo no deben pasar más de dos días. No es responsabilidad de las víctimas que los centros actúen, pero hay colegios que no lo hacen. Debemos saber qué exigir», advierte, y reconoce que algunos centros incluso actúan contra los intereses de la víctima.