Acoso escolar en Canarias: así funciona el protocolo para hacer frente al abuso en las aulas En el curso 2024-2025 hubo 39 casos confirmados en los centros de Canarias

El vídeo en el que se ve cómo un menor humilla a otro, mientras un grupo lo graba y ríe, ha puesto el foco de nuevo en el acoso infantil. Las imágenes muestran al presunto agresor diciéndole a la víctima: «¿Quién soy?». El chico, intimidado, responde: «El puto amo». «Di más alto», insiste el primero.

La escena incluye golpes al brazo y bofetadas en la cara de la víctima, que llega a ofrecerle dinero para que le deje en paz, y un momento en el que el verdugo coge un cigarro del suelo, se lo introduce en la boca y luego lo coloca sobre el brazo de su víctima.

El vídeo no está grabado en un centro escolar, pero no se pueden separar las dinámicas de acoso y abuso que suceden fuera de los centros educativos con las que ocurren dentro. Son dos caras de una misma realidad que atraviesa la infancia y la adolescencia en Canarias.

Canarias, a la cabeza del acoso escolar

Según datos del informe PISA en 2023, Canarias era la comunidad autónoma en la que más escolares de 14 y 15 años sufrían acoso entre iguales (solo Ceuta y Melilla estaban por encima en España). En concreto, el informe cifraba en el 10,2% el alumnado canario que sufría intimidación, burlas o amenazas, entre otras formas de violencia.

El 11 de noviembre, en el pleno del Parlamento de Canarias, el consejero de Educación Poli Suárez dio datos del acoso escolar en los centros canarios en los dos últimos cursos. En 2024-2025 se activó el protocolo en 216 ocasiones, de las que se confirmaron 39. En lo que va del 2025-2026, el protocolo se ha activado 151 veces, de las que 122 son solicitudes activas. De momento no ha habido ninguna confirmación.

«Existe una mayor sensibilidad colectiva con este tema, sobre todo tras los acontecimientos sucedidos en nuestra tierra y fuera de ella», señaló Suárez, que achacó el repunte de activaciones del protocolo a esa mayor concienciación. «Demuestra que los centros actúan ante la más mínima señal. No cuestionemos a los centros directivos, no cuestionemos a los docentes, porque están haciendo un trabajo excelente. Desde que tienen la más mínima sospecha, actúan y activan el protocolo».

«También es verdad que un altísimo porcentaje de estas activaciones no son realmente casos de acoso escolar, sino que responden a problemas puntuales de convivencia que se resuelven con mediación en los propios centros», continuó el consejero. «Pero es importante que existe ese rechazo a esas posibles conductas y que se tomen las medidas oportunas para resolverlas con la mayor urgencia y desde el primer indicio de problemas».

«En Canarias disponemos de una estrategia estructural que incluye medidas específicas para trabajar la mejora del clima escolar y de la convivencia», dijo Poli Suárez en el pleno. Esa estrategia, ejecutada por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación (DGOEII), tiene varios elementos, empezando por los Programas para la Mejora de la Convivencia (Promeco) en la ESO, que «buscan prevenir y atender los problemas de conducta en el alumnado, así como para facilitar su transición entre etapas, mediante la implementación de medidas organizativas y metodológicas», explica la consejería en una respuesta parlamentaria.

El otro pilar de esa estrategia son las acciones del Área de Convivencia Escolar, que incluyen varios elementos: el Marco general de actuación frente a un posible caso de acoso escolar; la figura de coordinador o coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado; el Plan de centros para la convivencia positiva; el Plan de Convivencia de los centros educativos; la apuesta por la mediación escolar; y el Protocolo para la gestión del conflicto por conducta contraria a las normas de convivencia.

Cómo funciona el protocolo

El Plan de Convivencia de los centros educativos, que se adapta a cada centro, incluye el Protocolo de actuación frente al acoso escolar, al que se refiere el consejero cuando detalla los datos de activaciones. En su página web, la consejería ofrece un esquema que explica cuál es su funcionamiento y plazos.

El protocolo se activa por una persona que solicita ayuda, ya sea una víctima, personas cercanas a ella, testigos, etc. La activación puede hacerse de manera directa en el centro educativo o de manera telefónica en el servicio de prevención de la Consejería. A partir de ahí se activa el protocolo por parte del director/a o la inspección, y se abre un plazo de un máximo de cinco días para entrevistar a la persona que solicita ayuda y la supuesta víctima.

El siguiente paso es la reunión del equipo de gestión de convivencia del centro, que puede tomar medidas urgentes si considera que el riesgo es grave. Si no hay urgencia, el protocolo contempla un camino más largo que incluye reuniones con el alumnado observador para confirmar el acoso y luego con el alumnado acosador y su familia, con el objetivo de frenar el acoso. La última fase es la toma de decisiones, ya sea con un cierre positivo de las actuaciones o un cierre negativo, que puede conllevar un procedimiento disciplinario.

Pablo Duchement, perito judicial informático y especialista en delitos perpetrados por y contra menores en entornos digitales y escolares, explicó en CANARIAS7 que uno de los obstáculos de la aplicación del protocolo es la tolerancia del entorno. «Si no hay un alumno observador que confirme el hostigamiento, no se puede reconocer el caso de acoso, y tenemos una cultura de no intervención muy marcada», señaló.

Su consejo es actuar de manera decidida cuando se detecta un caso de bullying: «Una vez que hay indicios de un caso, hay que pedir la activación del protocolo contra el acoso en el centro educativo. «Hay que ser directos, sin paños calientes, y pedirlo por escrito, para que quede constancia».

