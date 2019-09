La ULPGC tiene vacantes de primer curso en 30 de las 44 titulaciones de grado

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ( ULPGC ) ha hecho público el listado con las 30 titulaciones que cuentan con vacantes para los estudiantes que aún no hubieran obtenido acceso a primer curso, así como para los de la convocatoria extraordinaria de la EBAU de julio, según informó el centro académico mediante un comunicado. Hasta este miércoles podrán solicitar por orden de preferencia, hasta un máximo de cuatro titulaciones de las ofertadas en esta fase. Esta orden será vinculante e inmodificable. El centro grancanario oferta este curso un total de 44 carreras, seis dobles grados, 33 grados y otras cinco titulaciones no presenciales .

Las carreras con vacantes son: Doble grado en Ingeniería en Organización Industrial y Administración y Dirección de Empresas; doble grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas; Administración y Dirección de Empresas; Arquitectura; Ciencias del Mar; Derecho; Economía; Educación Primaria (no presencial); Geografía y Ordenación del Territorio; Historia; Ingeniería Civil; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos; Ingeniería en Organización Industrial; Ingeniería en Tecnología Naval; Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación; Ingeniería Geomática; Ingeniería Informática; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Química; Ingeniería Química Industrial; Lengua Española y Literaturas Hispánicas; Relaciones Laborales y Recursos Humanos (presencial y no presencial ); Seguridad y Control de Riesgos (no presencial); Trabajo Social (no presencial); Turismo (Lanzarote y no presencial).