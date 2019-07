La ULPGC ensaya su primer título superior propio desde Bolonia

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ensayará el próximo curso su primer título superior propio desde que entró en vigor el Plan Bolonia. Se trata del Título Superior en Administración de Fincas, una formación avalada por el Colegio de Economistas de Las Palmas y el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y que contó con el informe favorable de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y la Facultad de Economía, Empresa y Turismo.

El nuevo título superior propio requiere aprobar un total de 180 créditos repartidos en tres años. El primer curso arrancará, previsiblemente, a partir de octubre, pues al ser un título propio no tiene que comenzar con las clases ordinarias, y hasta que el alumnado matriculado no termine los tres años no volverá a abrirse la matrícula de primero. «Se dará una primera edición, pero no abriremos la segunda hasta que el alumnado no complete los tres años», explicó ayer el rector de la ULPGC, Rafael Robaina. Según confesó, esta iniciativa «responde a la demanda, no a la rentabilidad», por eso su puesta en marcha es experimental y se analizará su continuidad según el número de estudiantes matriculados. «Es la primera vez que ponemos en marcha un título superior propio. Es una apuesta decidida hacia un colectivo que se siente agraviado. La ULPGC da un paso al frente y ofrece este servicio social» abriendo el camino de «un nuevo nicho profesional». Seguir esta línea, la de la «formación continua», añadió el rector, «es el futuro de la universidad».

El Vicerrector de Titulaciones y Formación Permanente, Marcos Peñate, presentó la oferta de títulos propios y certificaciones de programas formativos para el próximo curso 2019 en la que se aprobaron un total de 24 títulos propios –incluido el de Administrador de Fincas– y cinco certificaciones de programas formativos.

Así, se renovaron la Maestría en Tecnología de la Reparación de Buques y Unidades Offshore (60 créditos), que va por su segunda edición, el título de Experto en Fisioterapia Invasiva del Dolor y la Disfunción del Aparato Locomotor (25 créditos), que va por su cuarta edición, o el Experto Universitario en Asesoría Fiscal, que ya cuenta con 14 ediciones.

Cada curso académico la ULPGC imparte alrededor de unos 40 títulos propios que el año que viene llegará al medio centenar con unos 500 estudiantes por curso.

Por otro lado, el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Richard Clouet, presentó la propuesta de doble titulación oficial e internacional de Grado en Turismo por la ULPGC y Grado en Gestión Turística por la Universidad de Munich. «Es la primera doble titulación internacional adaptada al nuevo reglamento que se espera que abra la puerta a más», dijo Clouet.