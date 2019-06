El 95,48% del alumnado supera la prueba de selectividad en la ULPGC

En la primera convocatoria de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) celebrada a principios de junio en la ULPGC ha aprobado el 95,48% del alumnado, dos décimas menos que en el curso pasado. Así lo comunicó ayer la universidad pública grancanaria, en la que se examinaron 4.666 estudiantes repartidos en seis tribunales: uno en Fuerteventura, uno en Lanzarote y cuatro en Gran Canaria (Las Palmas, Norte, Sur y Telde). De ellos resultaron aptos 4.455 teniendo mejores resultados quienes hicieron el examen en el distrito de Las Palmas de Gran Canaria, donde aprobó el 96,04%.

Youhuang Yang: «No tenía una expectativa tan alta. Me salieron bien los exámenes, pero no me lo esperaba»

Ayer el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, el vicerrector de Estudiantes y Deportes, Antonio S. Ramos Gordillo, y el director de Acceso, Nicanor Guerra Quintana, se reunieron con el alumnado que mejor nota sacó en esta prueba y sus familias. El número uno de los 4.666 estudiantes fue Youhuang Yang, del IES Támara, que logró un 10 en las cuatro asignaturas de a fase general (Lengua Castellana, Historia de España, primera Lengua Extranjera y la troncal general de su modalidad de bachillerato). A esta nota le suma, además, otro 10 en su expediente de secundaria. Yang va a estudiar Física. «No me lo esperaba. Tenía expectativas de que iba a sacar una nota alta. Me salieron bien los exámenes, pero no creí que tanto», comenta. Ahora, viendo los resultados de su EBAU, se ha decidido por irse a la Autónoma de Madrid. «Tenía varias opciones, pero con un 12,8 –la nota global que ha logrado– puedo ir a donde quiera», señala.

Yeiko Suárez: «Pienso que quienes han generado la polémica están frustrados por sus propios fallos»

Sobre la polémica en torno a la EBAU canaria Yang lo tiene claro. «Es injusto», dice, y recuerda que el examen de Física fue duro, pero que él se había esforzado mucho antes. Yeiko Suárez Hernández, del IES Los Tarajales, también logró 10 en la prueba general y tiene un expediente de 9,89. Quiere estudiar Medicina en la ULPGC y la nota se lo permite. En la misma buena situación está la tercera mejor alumna, Auxi Rodríguez, del IES Profesor Pulido Castro, que hará el doble grado de Traducción e Interpretación en la ULPGC.

Auxi Rodríguez Rodríguez: «La verdad es que no me esperaba una nota tan alta, soy pesimista, pero me habían salido muy bien las pruebas»