Cada vecino pagó 590 euros en impuestos

Cada ciudadano pagó en 2019 un promedio de 590 euros entre impuestos y tasas. Esto representa casi un 3% de lo que había presupuestado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ese año, que era algo superior a los 607 euros. Detrás de esta reducción de la presión fiscal no se esconde una reducción de impuestos sino básicamente un nivel de gestión de los impuestos peor que en años anteriores. Si en 2017 y en 2018 se recaudó más de lo previsto (un 4,4% y un 0,4% respectivamente), en 2019 no se cubrieron las previsiones definitivas y se dejó sin cobrar unos 6,5 millones de euros.

Con relación a 2018, los derechos de cobro por impuestos bajaron unos 13,8 millones de euros. De hecho, el ejercicio económico pasado es el único de los tres últimos en los que no se recauda más de lo previsto de manera inicial. Esto pasa en los impuestos indirectos (+1,8 millones) y en las tasas (+0,4 millones) pero no así en los impuestos directos, de los cuales no se ingresaron 8,7 millones de euros presupuestados.

Esto datos explican por qué la presión fiscal se reduce hasta los 590,04 euros, cuando en 2018 fue de 628,78 euros, y en 2017 de 610,33 euros por habitante.

Para 2020, el grupo de gobierno calculó que la presión fiscal estaría en torno a los 605,13 por ciudadano, pero es probable que no se alcance esta cifra por el parón en la recaudación que producirá el efecto Covid-19.

Pese a la reducción general de ingresos (el Ayuntamiento no consiguió 114,12 millones de los 495,91 millones de euros que se había propuesto), las arcas municipales tienen margen suficiente como para permitir un aumento del gasto público. Así, la inversión por habitante se situó en 2019 en 126,42 euros frente a los 110,44 euros de 2018, o los 66,07 euros, de 2017. Y eso pese a que el tripartito dejó sin gastar unos 75 millones de euros de las inversiones previstas, que solo alcanzaron un nivel de ejecución del 39%.

En cuanto al gasto por habitante, también se ha registrado un aumento. Según consta en el documento resumen de la liquidación de las cuentas de 2019, cada ciudadano recibió casi 872 euros si se cuantifican las diferentes políticas municipales. En comparación, en 2017 este indicador se quedó en 851 euros; y en 2018, en 822 euros por habitante.