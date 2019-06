Vera desmiente la polémica sobre la castración: «mi objetivo es despertar el sentido crítico»

De hecho, y tal como explica la edil a dicho diario digital, la actividad propuesta por los alumnos fue darle la vuelta a la distopía que se refleja en la novela El cuento de la criada (Margaret Atwood), obra en boga por el éxito que ha alcanzado la serie de televisión basada en esta historia. Atwood aborda una supuesta sociedad apocalíptica, en la que las mujeres son relegadas a la esclavitud y donde la fertilidad pasa a ser el único valor de la mujer.

Dentro de este contexto, y a raíz del debate entablado en dicho escenario, se hace la propuesta de cambiar los papeles e imaginar cómo podrían las mujeres someter físicamente a los hombres. A raíz de ahí, la profesora alude a la necesidad de reducir la fuerza masculina, que reside en la testosterona. «A los niños habría que castrarlos al nacer, pero de forma selectiva, para evitar la extinción de la especie».

«Si tú les cortas los huevos a los niños nada más nacer, no sólo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas, que no le van a dar fuerza física. Porque la fuerza física está en las gónadas de los huevos. Otra cosa es que jamás van a dejar de hablar con el tono de voz de los niños».

A raíz de esta actividad, la número 2 del PSOE de Puerto del Rosario ha sido denunciada por la doctrina feminista que imparte durante sus clases, siendo interpuesta por Francisco de Asís Serrano Castro, diputado y presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía.

Tras el revuelo formado en las últimas horas, Vera se ha planteado acudir a Inspección Educativa para que se aclare el contexto en el que se ha realizado la grabación y se investigue la pertinencia de su publicación en Internet, asegurando en Canarias Ahora que «en todos estos años de labor pedagógica jamás he tenido queja alguna ni por parte del alumnado ni de sus progenitores. Mi objetivo es despertar el sentido crítico y acudo para ello a textos provocadores, que despierten el interés».

Asimismo, la dirección del PSOE de Fuerteventura ha mostrado su apoyo a la futura concejala y docente calificando de «insustancial» la polémica, siendo una grabación «muy anterior a su entrada en política».