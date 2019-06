Educación investigará la polémica de la «castración»

En cualquier caso, al área de Educación del Gobierno de Canarias no le consta denuncia alguna contra la docente y edil electa, si bien el revuelo mediático ha precipitado los acontecimientos, enviando responsables de la Inspección Educativa al IES San Diego de Alcalá de la capital majorera.

«Si tú les cortas los huevos a los niños nada más nacer, no sólo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas, que no le van a dar fuerza física. Porque la fuerza física está en las gónadas de los huevos. Otra cosa es que jamás van a dejar de hablar con el tono de voz de los niños», se llega a escuchar en una grabación que, pese a la rotundidad de las palabras, obedece a un ejercicio didáctico que, finalmente, ha servido de argumento para que la número 2 del PSOE de haya sido denunciada por la «doctrina feminista» que imparte durante sus clases, una acción interpuesta por Francisco de Asís Serrano Castro, diputado y presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía.

La propia Vera se ha planteado acudir a Inspección Educativa para que se aclare el contexto en el que se ha realizado la grabación y se investigue la pertinencia de su publicación en Internet.