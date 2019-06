«A los niños hay que castrarlos al nacer»

La profesora de lengua y edil del ayuntamiento de la capital majorera afirmó en una de sus clases a los chavales de entre 14 y 15 años que «a vosotros os cortan el pito y no os pasa nada”, dirigiéndose a los chicos, o que hay que «hacer que los hombres dejen de gobernar, para que nos den el poder a nosotras. ¿Voluntariamente lo van a hacer? No. Hay que echar mano de la castración selectiva», aseveró la profesora ante sus alumnos, sorprendidos por el planteamiento de la profesora.

La profesora y concejal Vera señaló ante los menores:

«Si tú les cortas los huevos a los niños nada más nacer, no sólo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas, que no le van a dar fuerza física. Porque la fuerza física está en las gónadas de los huevos. Otra cosa es que jamás van a dejar de hablar con el tono de voz de los niños».

Y no contenta con eso, tal y como refleja la grabación la socialista continuó: «Déjame que te lo explique, ¿vale? Sé cómo tendría que funcionar y funcionaría de puta madre. El principal problema es cómo implantarlo. [...] Pero, cortarles los huevos a los que ya son grandes, es complicado. [...] A mí me cortan la polla y es preferible que me corten el cuello, dicen muchos hombres...»

Pero, la profesora añadió: «Cuando esté mi sociedad implantada, aquellos hombres que no tengan huevos, estarán felices porque no los han conocido. (bullicio) Claro. No tendrán siquiera deseos sexuales. No los conocen, por lo tanto no los echan de menos. Vamos a aplicar una de las ciencias para saber a quién no le vamos a cortar los huevos».