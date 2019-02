El PSOE insiste en cubrir cargos con el mandato acabado

Candidato en once citas electorales

Después de ser candidato en once procesos electorales consecutivos y haber representado al PSOE prácticamente en todas las instituciones a lo largo de 36 años en la primera línea política, Segura anunció en el mes de noviembre de 2015 que no estaría en las papeletas de las elecciones que tuvieron lugar en diciembre de ese mismo año. Anunciaba sin embargo que no era una retirada definitiva y que siempre estaría a disposición del partido si era requerido.

A pesar de las expectativas iniciales, el Partido Socialista de Canarias apenas ha podido colocar tres nombres en la estructura administrativa tras la llegada de Sánchez a La Moncloa el pasado mes de junio. Si bien desde el Archipiélago se esperaba contar con alguno de sus miembros como secretario de Estado al frente de materias relacionadas con la Unión Europea o Turismo, por su trascendencia para la Comunidad Autónoma, finalmente el exdiputado tinerfeño y uno de los hombres de confianza en las islas de presidente, Héctor Gómez, accedió a la dirección de Turespaña.