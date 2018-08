El PSOE canario pelea aún por tener algún cargo más en Madrid

La representación canaria en el nuevo organigrama del Gobierno central sabe a poco entre los socialistas del Archipiélago. La Presidencia de Puertos del Estado -en manos de la majorera Ornella Chacón- y la Dirección General de Turespaña -que ostenta el exdiputado tinerfeño Héctor Gómez- ponen, de momento, el acento canario en la administración de Pedro Sánchez aunque desde la dirección regional del PSOE se confía en que los Consejos de Ministros que aún se puedan producir al menos un par de nombramientos más.

Al respecto, el secretario general del PSOE regional, Ángel Víctor Torres, da por seguro que habrá más socialistas canarios en Madrid y señala que se podrían aprobar sus nombres en las dos reuniones del Consejo de Ministros que quedan pendientes este mes y alguno más que se puede producir en septiembre. Explica además que algunas designaciones «tardarán más porque son funcionarios, e incluso muchos de ellos permanecen al frente de los diferentes cargos aunque cambien los gobiernos, como hemos visto con frecuencia».

En cuanto a los puestos que tienen que ver con la administración del Estado en las islas, Torres tampoco muestra ninguna prisa por hacer los cambios. Los más destacados, la Zona Franca y la Zona Especial Canaria (ZEC) -que tienen que ver con la estructura económica- o Casa África, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, son propuestas de los distintos departamentos de la Administración central y es Canarias quien debe aceptarlas.

Propuestas. Además de éstos, quedan muchos puestos de menor calado por cubrir en la Delegación del Gobierno, las subdelegaciones, Inspección educativa etc. Reitera Ángel Víctor Torres que se pueden producir los nombramientos también en el mes de agosto, pero desde el Partido Socialista en Canarias aún no han elevado «propuestas formales al Ejecutivo central» aunque reconoce que «hemos hablado, se han puesto nombres sobre la mesa -unos entran y otros salen-, pero de momento no hay nada cerrado».

El PSOE de Canarias aspiraba a contar con una Secretaría de Estado que tuviera competencias en áreas claves para las islas como turismo o acción exterior y el nombre que aparecía en todas las quinielas era Héctor Gómez, miembro de la ejecutiva federal y persona cercana a Pedro Sánchez. En cambio, el nombre de Ornella Chacón fue una sorpresa para el propio partido.