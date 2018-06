Turismo y acción exterior, áreas a las que aspira el PSOE canario

El Consejo de Ministros podría dar luz verde mañana a los nombres de los pocos canarios que tendrán presencia en el segundo nivel del Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE regional, consciente del escaso peso que tienen en el escenario a nivel nacional, aspiran a tener representación en áreas que califican de «claves» para la Comunidad Autónoma, tales como el turismo o las relaciones exteriores.

Los titulares de los diferentes ministerios, junto con el presidente, están cerrando estos días el organigrama de la administración central y, según fuentes del PSOE regional, su interés es contar con presencia canaria al frente de materias sensibles para la Comunidad Autónoma, especialmente en las áreas que tienen que ver con «la principal industria, el turismo, y las relaciones con Unión Europea o África, que son fundamentales para las Islas».

Aunque no ha trascendido ningún nombre de manera oficial, los socialistas consideran que el diputado regional y miembro de la ejecutiva federal, Héctor Gómez, tiene «todas las papeletas» para ocupar un puesto en Madrid. El otro miembro canario de la ejecutiva federal y persona cercana al presidente del Gobierno, Luc André Diouf, también ha sonado estos días para ocupar un cargo, en este caso en materia social, aunque no reúne la unanimidad del diputado, puesto que desde el partido consideran que sería «muy sorprendente si lo nombraran, porque no tiene ninguna experiencia en gestión».

Más allá de Gómez y un posible segundo nombre, no se espera más presencia canaria en Madrid, «al menos no de las negociaciones con el partido». Otra cosa, apuntan, «sería que un ministro, por relaciones personales, quisiera contar con un socialista canario en su equipo».

Por otro lado, la ejecutiva regional que dirige Ángel Víctor Torres tiene previsto una nueva reunión en la que «se pondría dar cuenta» de algunas propuestas para ocupar los puestos de la Administración del Estado en Canarias», indica un dirigente socialista grancanario, quien puntualiza que éste es un asunto que dilucidarán sólo el presidente del Gobierno y el secretario general. Entienden que, de abordarse este asunto, sería una «cuestión de cortesía».

La reunión, señalan, seguramente tendrá lugar en El Hierro, siguiendo la estrategia del secretario general de mantener estos encuentros en islas no capitalinas para contribuir a acercar la dirección del PSOE a los distintos territorios.