La jueza imputa de nuevo a Clavijo

La instructora toma esa decisión tras quedar claro que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no es competente al haber perdido Clavijo el aforamiento y al aclarar que el recurso de queja ante el Tribunal Supremo no suspende ese retorno de la causa al juzgado lagunero.

En concreto, en la providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza señala: «(...) cuando la causa fue atribuida a este Juzgado por aplicación del auto de 14/11/18, se acordó citar al Sr. Clavijo como investigado (providencia 27/02/19), pese a que en el encabezado seguía registrado como interviniente, sin que esa circunstancia afectara a la citación en concepto de investigado», y agrega que, dado que el TSJC ha denegado el recurso de casación «y dado que el Recurso de Queja es extraordinario, pero no suspensivo, es evidente que la competencia para oír al Sr. Clavijo como investigado ha vuelto a este Juzgado. Así, procédase a cambiar para evitar más polémicas el registro informático y regístrese al Sr. Clavijo como ‘investigado’».

Una vez transcurrido el plazo que se dio a las partes para alegaciones sobre el informe presentado por el Ministerio Fiscal, se fijará fecha para ser oído en declaración.

La decisión de la jueza se produce a pesar de que la fiscal Anticorrupción había planteado en su primer escrito sobre la causa que era preciso citar a dos altos cargos municipales como imputados y a una veintena de testigos. Ese escrito se remitió al juzgado antes de que el TSJC resolviera definitivamente que no era competente.

En su escrito, la fiscal señalaba tres presuntos delitos como consecuencia de las decisiones tomadas por Clavijo cuando fue alcalde.

El texto de la providencia dice así:

«Dada cuenta; por recibido del T.S.J. testimonio del auto de 15 de Marzo´19 ( junto con el voto particular del Exmo Sr. D.Antonio Doreste Armas) en cuya virtud se deniega el tener por preparado el Recurso de Casación contra el auto de 18/01/19, que resolvía la Súplica contra el auto de 14/11/18, por el que se declaraba la falta de competencia de la Sala para conocer de las Diligencias Previas.

Igualmente por recibido testimonio de las Diligencias Previas 14/17, seguidas en la Sala de lo Penal del T.S.J.C.

Por recibido por correo ordinario la designación de Doña Maria Farnés Martínez Frigola como Fiscal adscrita a esta causa.

Por solicitado por la representación procesal del Sr. Díaz Domínguez testimonio de diversas resoluciones; de todos los instados, este Juzgado sólo puede emitir los correspondientes de la letra «g» a la letra «o». Emítanse los mismos.

Por adjuntado copia del auto de 15/03/19 dictado por el TSJ, por la representación procesal del Sr. Pérez García y otros. Estese a lo proveído anteriormente, recibido vía testimonio del TSJC.

Por solicitada la corrección del encabezado de las resoluciones en las que el Exmo Sr. Clavijo, aparece como «interviniente» instando aparezca como «investigado» por la representación procesal del Sr. Pérez García y otros, y por presentado escrito por la representación del Sr. Clavijo oponiéndose a tal cambio con aportación de documentos.

Por presentados sendos escritos por la representación procesal del Sr. Pérez García, instando la citación del Sr. Clavijo como investigado y alzándose por tanto la suspensión de su declaración .

Por presentado escrito por la representación procesal del Sr. Clavijo, informando que se ha interpuesto Recurso de Queja contra el auto de 15/03/19 del T.S.J. por el que se denegaba tener por preparado el recurso de Casación.

Bien, respecto al término «interviniente» que aparece en todas las resoluciones, como encabezado, como bien saben todas las partes, no forma parte de las resoluciones judiciales que bien bajo la forma de autos, providencias o si proceden de la L.A.J. de diligencias, es su contenido lo que ordena o dispone un trámite.

Ese encabezado proviene de cuando en su día se registró en el sistema informático la entrada de una denuncia y por aquél entonces, evidentemente el Sr. Clavijo, si bien era denunciado expresamente, no podía incluirse en ese registro meramente informático como «investigado» pues era persona aforada, y sólo, como todos saben, podía alcanzar esa categoría por decisión del Órgano competente.

Ese registro informático que reitero no forma parte de las resoluciones, ha sido como coloquialmente se dice, arrastrado a lo largo de todas las resoluciones recaídas en este Juzgado; no obstante, en el registro informático que se llevó a cabo en el T.S.J.C. en sus Diligencias Previas 14/17 figura como «investigado» a título de ejemplo: «la providencia de 12/12/17, en cuyo encabezado figura como investigado y fundamentalmente, no ya por ser un simple encabezado, sino por formar parte de una resolución judicial, el Sr Clavijo era denominado «investigado»· Por ejemplo en el auto de la Sala de 16/01/19, en su Fundamento Jurídico 1º, al referirse a la representación letrada de los tres investigados»

Pero a parte de todo lo anterior, cuando la causa fue atribuída a este Juzgado por aplicación del auto de 14/11/18, se acordó citar al Sr. Clavijo como investigado (providencia 27/02/19), pese a que en el encabezado seguía registrado como interviniente, sin que esa circunstancia afectara a la citación en concepto de investigado.

Por ello, y dado que la preparación del Recurso de Casación ha sido denegatoria y dado que el Recurso de Queja es extraordinario, pero no suspensivo, es evidente que la competencia para oír al Sr. Clavijo como investigado ha vuelto a este Juzgado. Así, procédase a cambiar para evitar más polémicas el registro informático y regístrese al Sr. Clavijo como «investigado».

Una vez transcurrido el plazo que se dio a las partes para alegaciones sobre el informe presentado por el Ministerio Fiscal, se fijará fecha para ser oído en declaración, en aplicación del art. 118 Lecr, para que pueda ejercitar el derecho de defensa que le corresponde.

Al haberse alzado la suspensión acordada por auto de 12/03/19, informe la parte si mantiene su Recurso de Apelación, por entender que carece de interés por circunstancias sobrevenidas».