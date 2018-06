El Estado busca una vía legal para aplicar el 75% ya

Opciones

La diputada de CC, Ana Oramas , considera sin embargo que no existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno recurra a la vía del decreto ley. «Solo hay dos casos en los que no cabe el decreto ley, que son las leyes orgánicas y los Presupuestos del Estado», asegura, «si hubiera voluntad política, el Consejo de Ministros podría aprobar el descuento por esa vía para entre en vigor el 1 de julio», asegura.

«Si no se resuleve, es porque no se quiere», dice Quevedo

En su intervención en el pleno que aprobó las cuentas estatales de 2018, la parlamentaria nacionalista instó al Gobierno a no convertir los Presupuestos en «papel mojado» a partir de ahora poner fecha a lo largo del mes de julio a la firma de los convenios pendientes en materia de carreteras, obras hidráulicas y PIEC para que se puedan ejecutar las partidas previstas con la máxima celeridad. «Confío en que el Ejecutivo de Sánchez actúe con celeridad y cumpla, porque el comienzo no ha sido nada bueno», expuso en relación al retraso del 75%.

En la misma línea se expresó el diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, para quien «no tiene sentido» que el Gobierno mantenga que el descuento no se puede aplicar de inmediato. «No hay que esperar seis meses para algo que ha sido pactado y está aprobado en los Presupuestos», señala, «si no se resuelve es básicamente porque no se quiere, porque si lo aprobaran en el primer Consejo de Ministros, el lunes los canarios ya podríamos tener derecho a comprar los billetes con la bonificación del 75%», añade. Quevedo recuerda que el decreto ley para sustituir a la dirección de RTVE «lo sacaron en tres días y no pusieron tanto problema».