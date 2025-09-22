Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foro CANARIAS7 'Islas con futuro'

«La gestión del fenómeno migratorio es nefasta en Canarias»

Los presidentes de Lanzarote y Fuerteventura coinciden en denunciar la falta de infraestructuras y el abandono del Estado en la acogida

Bárbara Blanco Cruz

Bárbara Blanco Cruz

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:27

El fenómeno migratorio volvió a situarse en el centro del debate en el foro CANARIAS7 'Islas con futuro'. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, fue contundente: «El fenómeno migratorio es nefasto. No hay infraestructuras para acoger a estos seres humanos». Recordó que en 2024 tuvieron que declarar un decreto de emergencia social por el colapso en la isla. «Aquello era un polvorín. Montamos carpas sin condiciones, pedimos el cuartel militar que sigue vacío y la respuesta fue no. No se puede jugar a guerras políticas con un drama humanitario», reprochó.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, coincidió en la denuncia y puso el acento en el trato recibido desde Madrid. «Son hombres, mujeres y niños, no son números. Nos hemos visto solos, sin infraestructuras ni coordinación con el Estado. Mil personas llegan y nadie se pone en contacto con el Cabildo ni con el ayuntamiento para saber cómo será ese trato», lamentó. Insistió en que la realidad migratoria exige recursos y planificación, «porque necesitan servicios y atención, y el Estado no está respondiendo como debería».

