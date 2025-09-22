«La gestión del fenómeno migratorio es nefasta en Canarias»

Bárbara Blanco Cruz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:27 | Actualizado 10:41h. Comenta Compartir

El fenómeno migratorio volvió a situarse en el centro del debate en el foro CANARIAS7 'Islas con futuro'. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, fue contundente: «El fenómeno migratorio es nefasto. No hay infraestructuras para acoger a estos seres humanos». Recordó que en 2024 tuvieron que declarar un decreto de emergencia social por el colapso en la isla. «Aquello era un polvorín. Montamos carpas sin condiciones, pedimos el cuartel militar que sigue vacío y la respuesta fue no. No se puede jugar a guerras políticas con un drama humanitario», reprochó.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, coincidió en la denuncia y puso el acento en el trato recibido desde Madrid. «Son hombres, mujeres y niños, no son números. Nos hemos visto solos, sin infraestructuras ni coordinación con el Estado. Mil personas llegan y nadie se pone en contacto con el Cabildo ni con el ayuntamiento para saber cómo será ese trato», lamentó. Insistió en que la realidad migratoria exige recursos y planificación, «porque necesitan servicios y atención, y el Estado no está respondiendo como debería».

Temas

Inmigración