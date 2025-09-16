Canarias informará al TS del ritmo «insuficiente» de las salidas de los menores asilados: 93 de 1.000 Los cuatro llegados a Lanzarote y los 22 que arribaron ayer a El Hierro serán los primeros en salir por «contingencia migratoria» en 15 días

El Gobierno de Canarias no está satisfecho con el tratamiento que los menores extranjeros no acompañados que han pedido asilo político están recibiendo por parte del Estado. El Gobierno de España debía haberse hecho cargo de ellos, como ordenó el Tribunal Supremo hace meses, pero hasta ahora solo han salido de las islas 93 de los más de 1.000 jóvenes en esa situación. Así se lo trasladará esta semana al Alto Tribunal el Ejecutivo regional. «El ritmo es totalmente insuficiente, apenas 93 menores de casi mil han sido derivados. Por tanto, es totalmente insuficiente», dijo el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

Además, este se quejó de que los chicos no están recibiendo el trato adecuado dado que están cumpliendo la mayoría de edad y no han accedido a los derechos que su estatus de refugiado les otorga. «Tenemos menos menores asilados en Canarias porque de los 1.200 que teníamos muchos están cumpliendo la mayoría de edad y no se están viendo reconocidos sus derechos como menores. Esa es una situación que se está dando semanalmente, me parece que casi diariamente con respecto al resto de menores», dijo.

En estos momentos las islas tutelan a 4.877 niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados en 85 centros.

Por otro lado, Canarias está «a la espera» de que el Gobierno de España exponga los mecanismos por los que se comenzará a hacer las derivaciones del resto de menores migrantes solos una vez declarada la contingencia migratoria extraordinaria.

«Como saben, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería establecía un procedimiento que se ha terminado de regular en dos decretos más con posterioridad, que han sido llevados al Consejo de Ministros. Ahí fijamos una serie de plazos», dijo Cabello, que concretó en un año, pero no así para los que llegaran tras la declaración. Es el caso del menor que arribó la pasada semana a Lanzarote, y que ahora son cuatro, dijo el portavoz, pues otros tres se han declarado menores. A estos habría que sumar el número de menores solos que rescataron ayer de un total de 22. Estos serán los primeros en salir de las islas y el acuerdo establecía un plazo máximo de 15 días, recordó Cabello.

Con todo, el portavoz abundó en que en Canarias sigue «sin revertirse la situación de hacinamiento» de los centros de acogida de menores, motivo por el que el Supremo ordenó al Gobierno de España que se hiciera cargo de los asilados. El Ejecutivo, añadió Alfonso Cabello, está preocupado porque en esta época, con el «mar en calma», llegan más pateras y cayucos a las islas.

«Hay algunas declaraciones diciendo que se ha bajado significativamente el ritmo de llegadas» a Canarias -Frontex advertía la pasada semana que el repunte se está originando en el Mediterráneo-. «Es cierto que ha bajado el número de llegadas, pero se ha bajado comparativamente con el año en que fue récord histórico absoluto de llegadas. Por supuesto que si no hubiera bajado estaríamos hablando de otra cosa. Lo que se trata es de que nos coja con una situación mejor de la que estábamos», advirtió.

Cabello insistió en la escasa implicación del Estado. «Está costando mucho producir avances con esta actitud esquiva casi constantemente por parte del Gobierno del Estado. Hay que recordar que cuando se está cumpliendo ha sido porque políticamente se encontraron los equilibrios suficientes para la modificación de la ley», añadió.