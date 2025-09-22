«Sin vivienda no habrá médicos, profesores ni jóvenes que puedan quedarse en las islas» Lola García anuncia 200 viviendas en Fuerteventura mientras Oswaldo Betancort recuerda que en Lanzarote hay 20.000 casas vacías

Bárbara Blanco Cruz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:17 Comenta Compartir

La falta de vivienda se ha convertido en una de las mayores amenazas para el futuro de Canarias, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura. En el foro CANARIAS7 'Islas con futuro', la presidenta del Cabildo majorero, Lola García, advirtió que ya están teniendo dificultades para atraer y retener profesorado y personal sanitario por la falta de oferta residencial.

Defendió la construcción de nuevas promociones, con 200 viviendas en marcha entre Corralejo y Puerto del Rosario, y la rehabilitación de otras ya existentes. Además, destacó la iniciativa de cadenas hoteleras que están levantando alojamientos para sus propios trabajadores y subrayó la necesidad de regular la vivienda vacacional, que ha llevado al mercado turístico edificios completos que antes se destinaban al alquiler de larga duración.

En Lanzarote, Oswaldo Betancort fue aún más explícito: «Me cuesta mucho pensar que mi hija esté predeterminada a que le asignen una vivienda; lo importante es que sea capaz de diseñar su propio proyecto vital». El presidente insular recordó que la isla cuenta con 20.000 casas vacías y defendió las compras de suelo y promociones en Arrecife y Playa Blanca para cederlas al Instituto Canario de la Vivienda.

En esta línea, subrayó que la prioridad es la agilidad administrativa y la planificación urbanística: «No podemos resolver de golpe un problema estructural que arrastramos desde 2019, pero sí garantizar que nuestros jóvenes tengan oportunidades para quedarse, trabajar aquí y no verse obligados a marcharse».