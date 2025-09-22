Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo María Mendez hace balance del primer semestre del año de RTVC
Momentos del foro CANARIAS7 'Islas con futuro'.
Momentos del foro CANARIAS7 'Islas con futuro'. Arcadio Suárez
Foro CANARIAS7 ' Islas con futuro'

«No soy partidario de una ecotasa, pero sí de que el turista pague la calidad de vida en la isla»

Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura coinciden en que el turismo debe generar retorno social más allá de la recaudación inmediata

Bárbara Blanco Cruz

Bárbara Blanco Cruz

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:12

El debate sobre la ecotasa ha sido uno de los grandes temas de conversación en el foro CANARIAS7 'Islas con futuro' que se celebra este lunes en las instalaciones del periódico con los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura como protagonistas. En este aspecto, aunque el discurso de ambos mostraba cierta alineación ideológica, Oswaldo Betancort fue tajante: «Yo no soy partidario de una ecotasa, pero sí de que el turista pague la calidad de vida en Lanzarote».

Defendió que la isla debe caminar hacia un modelo de «menos es más», en el que la planta alojativa entienda que «el valor añadido está en cómo se gestiona el destino» y no en vender camas con un año de antelación. «Soy fiel defensor de que el turista pague absolutamente todo en la isla, pero la ecotasa como está planteada es pan para hoy y hambre para mañana», subrayó.

En la misma línea, aunque con matices, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, insistió en que el turismo debe generar retorno social y no comprometer el territorio. «Tenemos que centrarnos en que las personas que están aquí tengan calidad de vida. No podemos seguir consumiendo suelo ni cometer los mismos errores», afirmó.

Reivindicó que el visitante «respete nuestro modo de vida» y que el sector apueste por el producto local para reforzar al sector primario. «Lanzarote cobra por todo, nosotros no cobramos y tenemos que cobrar si queremos mantener la isla y los servicios sociales», defendió, poniendo como ejemplo la torre del Tostón en El Cotillo, cuya recaudación se destina a rehabilitar la zona para residentes y visitantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  2. 2 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  3. 3 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  6. 6 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  7. 7

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  8. 8 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
  9. 9 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «No soy partidario de una ecotasa, pero sí de que el turista pague la calidad de vida en la isla»