«No soy partidario de una ecotasa, pero sí de que el turista pague la calidad de vida en la isla»

Bárbara Blanco Cruz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:12 | Actualizado 11:25h. Comenta Compartir

El debate sobre la ecotasa ha sido uno de los grandes temas de conversación en el foro CANARIAS7 'Islas con futuro' que se celebra este lunes en las instalaciones del periódico con los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura como protagonistas. En este aspecto, aunque el discurso de ambos mostraba cierta alineación ideológica, Oswaldo Betancort fue tajante: «Yo no soy partidario de una ecotasa, pero sí de que el turista pague la calidad de vida en Lanzarote».

Defendió que la isla debe caminar hacia un modelo de «menos es más», en el que la planta alojativa entienda que «el valor añadido está en cómo se gestiona el destino» y no en vender camas con un año de antelación. «Soy fiel defensor de que el turista pague absolutamente todo en la isla, pero la ecotasa como está planteada es pan para hoy y hambre para mañana», subrayó.

En la misma línea, aunque con matices, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, insistió en que el turismo debe generar retorno social y no comprometer el territorio. «Tenemos que centrarnos en que las personas que están aquí tengan calidad de vida. No podemos seguir consumiendo suelo ni cometer los mismos errores», afirmó.

Reivindicó que el visitante «respete nuestro modo de vida» y que el sector apueste por el producto local para reforzar al sector primario. «Lanzarote cobra por todo, nosotros no cobramos y tenemos que cobrar si queremos mantener la isla y los servicios sociales», defendió, poniendo como ejemplo la torre del Tostón en El Cotillo, cuya recaudación se destina a rehabilitar la zona para residentes y visitantes.

Temas

Turistas