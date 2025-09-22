Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momentos del encuentro en el salón de actos de CANARIAS7.
Uno de los momentos del encuentro en el salón de actos de CANARIAS7. Arcadio Suárez

FORO CANARIAS7 'Islas con futuro': Lola García y Oswaldo Betancort, en directo

Los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Lola García y Oswaldo Betancort, protagonizan el primer encuentro informativo tras el arranque del curso político

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:58

Este lunes recibimos en el salón de actos de CANARIAS7 a Lola García Martínez, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y a Oswaldo Betancor García, presidente del Cabildo de Lanzarote, que protagonizan el primer encuentro informativo organizado por este periódico tras el arranque del curso político.

El objetivo general de este foro es establecer una plataforma de diálogo público que reúna a los máximos representantes de Fuerteventura y Lanzarote para analizar los desafíos comunes y explorar sinergias estratégicas que fortalezcan el desarrollo del eje oriental del archipiélago.

A través de un debate abierto y constructivo, se busca no solo informar a la ciudadanía, sino también proyectar una imagen de coordinación y visión conjunta entre las dos islas.

Fernando Clavijo Batlle, presidente de Canarias, presenta el acto, moderado por el director del periódico, Francisco Suárez, en la sede de CANARIAS7 y se podrá seguir en directo desde las 9.30 horas la edición digital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  2. 2 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  3. 3 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  7. 7

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  8. 8 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
  9. 9 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)
  10. 10 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 FORO CANARIAS7 'Islas con futuro': Lola García y Oswaldo Betancort, en directo