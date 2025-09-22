FORO CANARIAS7 'Islas con futuro': Lola García y Oswaldo Betancort, en directo Los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Lola García y Oswaldo Betancort, protagonizan el primer encuentro informativo tras el arranque del curso político

Uno de los momentos del encuentro en el salón de actos de CANARIAS7.

Este lunes recibimos en el salón de actos de CANARIAS7 a Lola García Martínez, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y a Oswaldo Betancor García, presidente del Cabildo de Lanzarote, que protagonizan el primer encuentro informativo organizado por este periódico tras el arranque del curso político.

El objetivo general de este foro es establecer una plataforma de diálogo público que reúna a los máximos representantes de Fuerteventura y Lanzarote para analizar los desafíos comunes y explorar sinergias estratégicas que fortalezcan el desarrollo del eje oriental del archipiélago.

A través de un debate abierto y constructivo, se busca no solo informar a la ciudadanía, sino también proyectar una imagen de coordinación y visión conjunta entre las dos islas.

Fernando Clavijo Batlle, presidente de Canarias, presenta el acto, moderado por el director del periódico, Francisco Suárez, en la sede de CANARIAS7 y se podrá seguir en directo desde las 9.30 horas la edición digital.

