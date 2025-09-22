FORO CANARIAS7 'Islas con futuro', en imágenes

Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:29
- 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
- 2 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
- 3 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
- 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
- 5 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
- 6 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
- 8 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
- 9 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)
- 10 Declarado el fraude de bitcóin que afectó a miles de inversores: «Es un hito histórico»
