Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de Gobierno, en directo: nuevo paso en el anteproyecto de ley del audiovisual
Imagen del Consejo de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. C7

Consejo de Gobierno, en directo: nuevo paso en el anteproyecto de ley del audiovisual

El Gobierno de Canarias solicita que el documento pase al Consejo Económico y Social para su dictamen

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:00

El Anteproyecto de Ley de Ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias marca el Consejo de Gobierno de este viernes 5 de septiembre, entre otros asuntos en materia de empleo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  4. 4 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  8. 8 Detienen a dos mujeres cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II
  9. 9 El Cabildo compra la parcela del colegio Montessori de Tafira para ampliar el Cecopin
  10. 10 Las fechas clave del calendario escolar de Canarias: inicio y final de las clases y cuándo son las vacaciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Consejo de Gobierno, en directo: nuevo paso en el anteproyecto de ley del audiovisual