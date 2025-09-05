Consejo de Gobierno, en directo: nuevo paso en el anteproyecto de ley del audiovisual
El Gobierno de Canarias solicita que el documento pase al Consejo Económico y Social para su dictamen
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:00
El Anteproyecto de Ley de Ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias marca el Consejo de Gobierno de este viernes 5 de septiembre, entre otros asuntos en materia de empleo.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.