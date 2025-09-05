Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms Solicitan a la Fiscalía General del Estado que incoe diligencias de investigación contra el líder de Vox

Representantes de los movimientos ciudadanos, políticos y sindicales que este viernes presentaron en la Fiscalía Superior de Canarias la denuncia contra Santiago Abascal.

Darío Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:40 | Actualizado 13:47h. Comenta Compartir

Más de 250 personas y 26 organizaciones ciudadanas y políticas de Canarias presentaron este viernes en la Fiscalía Superior de Canarias una denuncia contra Santiago Abascal por los mensajes en los que llamaba a hundir el Open Arms, el barco humanitario que desde la semana pasada tiene su base temporal en el archipiélago.

La denuncia está dirigida a la Fiscalía General del Estado y recoge los mensajes que el 27 y 28 de agosto, coincidiendo con la llegada del Open Arms a Canarias, el líder de Vox profirió contra la embarcación, a la que calificó de «barco de negreros». Abascal pidió confiscarla y hundirla «para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa».

Un día después reiteró sus palabras: «Sí, hay que hundirlo. Y no os atrevéis a preguntar a los españoles porque la inmensa mayoría piensa lo mismo«. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reaccionó tildando de «auténtico fascista» a Abascal.

«Se trata de una acción violenta», declaró el abogado Pepe Rivero, portavoz de los denunciantes. «Estamos, a nuestro entender, ante un claro delito de odio, vulnerando todas las convenciones internacionales del rescate marítimo, como el derecho del mar, la Carta a las Naciones Unidas o la Convención de Ginebra, etc.«.

«A la vista de la pasividad de los órganos judiciales y de la Fiscalía, tiene que ser el movimiento ciudadano organizado para mantener a Canarias como tierra de paz y de asilo, no para la guerra sucia, no para el terrorismo de Estado«, añadió.

La denuncia está promovida por Vicente Quintana, que lideró la candidatura de Ahora Canarias en Gran Canaria en las elecciones autonómicas de 2019, y entre los firmantes hay movimientos sindicales como UGT y CCOO y organizaciones políticas como Podemos o Unidad del Pueblo Canario.

El escrito solicita la apertura de diligencias de investigación contra Abascal por presuntos delitos de provocación y proposición para delinquir; incitación al odio contra grupos vulnerables; apología o incitación pública a delitos graves; y actos hostiles contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Los denunciantes piden que se dé traslado a la Fiscalía del Tribunal Supremo por la condición de aforado del líder de Vox, diputado en el Congreso.

El Open Arms desarrolla desde hace una década su actividad rescatando a personas migrantes en la ruta del Mediterráneo central. Llegó a finales de agosto a Canarias, donde estará durante dos meses, para conocer la ruta atlántica y sensibilizar a la ciudadanía a través de visitas al buque y charlas en colegios. El director del barco y de la ONG del mismo nombre, Óscar Camps, explicó que la intención no es sustituir a Salvamento Marítimo, aunque prestarán ayuda a quien lo pida.

Los denunciantes echan en falta que la Fiscalía no haya actuado de oficio. «Creo que debía haber actuado desde el minuto uno desde que se publican esos tuits», dijo Pepe Rivero. «En otras ocasiones están muy prestos a actuar».

Vicente Quintana también lamentó la falta de reacción de las instituciones públicas, más allá de las palabras de Fernando Clavijo. «Lo importante hubiera sido que ayuntamientos, cabildos o el Parlamento hubieran hubieran dicho: »Hasta aquí hemos llegado«, explicó. »Vamos a ver si a partir de aquí toman nota y empiezan a hacer todos los deberes«.