VOX denuncia ante la Capitanía Marítima del Puerto de Santa Cruz de Tenerife al Open Arms

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:04 | Actualizado 14:10h.

El diputado de VOX en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, junto con el propio partido político, ha presentado una denuncia ante la Capitanía Marítima del Puerto de Santa Cruz de Tenerife contra el buque Open Arms. La embarcación que ha zarpado del puerto tinerfeño en la mañana de este martes, estaba a la espera de recibir aviso o comunicación de posibles embarcaciones con personas migrantes a bordo.

Según la formación, la actuación de la organización catalana no es «lícita», ya que consideran que facilita la entrada en España de ciudadanos de nacionalidad extranjera de manera irregular. En el escrito presentado, VOX recalca que tampoco resulta legal «colaborar de ningún modo con su tránsito, transporte o desembarco».

Por ello, el partido solicita que se lleve a cabo una inspección exhaustiva al barco para comprobar si cumple con todas las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa marítima, así como con las obligaciones de prevención de la contaminación y las licencias necesarias para desarrollar sus actividades.

VOX pide además que se examine con especial detalle la autorización para las dos actividades que, según declaraciones del director de la Fundación Proa-Proactiva, pretende llevar a cabo el buque: la búsqueda y rescate en alta mar, y el transporte de migrantes hasta puertos seguros.

En caso de encontrarse deficiencias, ausencia de permisos o cualquier incumplimiento de la normativa, la formación política solicita que se proceda a la paralización inmediata del barco y a la suspensión de sus servicios. La petición incluye la posibilidad de prohibirle navegar o de limitar únicamente las labores de búsqueda y rescate.

El partido ha enmarcado esta denuncia dentro de su política de rechazo frontal a las operaciones de rescate de migrantes que desarrollan ONG en aguas próximas a Canarias, argumentando que estas actuaciones suponen un «efecto llamada» y un incentivo para la inmigración irregular hacia el archipiélago.