Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del buque de Open Arms atracado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. C7

VOX denuncia ante la Capitanía Marítima del Puerto de Santa Cruz de Tenerife al Open Arms

Según la formación, la actuación de la organización catalana no es «lícita», ya que consideran que facilita la entrada en España de ciudadanos de nacionalidad extranjera de manera irregular

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:04

El diputado de VOX en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, junto con el propio partido político, ha presentado una denuncia ante la Capitanía Marítima del Puerto de Santa Cruz de Tenerife contra el buque Open Arms. La embarcación que ha zarpado del puerto tinerfeño en la mañana de este martes, estaba a la espera de recibir aviso o comunicación de posibles embarcaciones con personas migrantes a bordo.

Según la formación, la actuación de la organización catalana no es «lícita», ya que consideran que facilita la entrada en España de ciudadanos de nacionalidad extranjera de manera irregular. En el escrito presentado, VOX recalca que tampoco resulta legal «colaborar de ningún modo con su tránsito, transporte o desembarco».

Por ello, el partido solicita que se lleve a cabo una inspección exhaustiva al barco para comprobar si cumple con todas las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa marítima, así como con las obligaciones de prevención de la contaminación y las licencias necesarias para desarrollar sus actividades.

VOX pide además que se examine con especial detalle la autorización para las dos actividades que, según declaraciones del director de la Fundación Proa-Proactiva, pretende llevar a cabo el buque: la búsqueda y rescate en alta mar, y el transporte de migrantes hasta puertos seguros.

En caso de encontrarse deficiencias, ausencia de permisos o cualquier incumplimiento de la normativa, la formación política solicita que se proceda a la paralización inmediata del barco y a la suspensión de sus servicios. La petición incluye la posibilidad de prohibirle navegar o de limitar únicamente las labores de búsqueda y rescate.

El partido ha enmarcado esta denuncia dentro de su política de rechazo frontal a las operaciones de rescate de migrantes que desarrollan ONG en aguas próximas a Canarias, argumentando que estas actuaciones suponen un «efecto llamada» y un incentivo para la inmigración irregular hacia el archipiélago.

Noticias relacionadas

El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»

El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»

Un barco de Open Arms atraca en Canarias ocho años después de que Clavijo negociara una base en las islas

Un barco de Open Arms atraca en Canarias ocho años después de que Clavijo negociara una base en las islas

Clavijo califica de «auténtico fascista» a Abascal por sus palabras sobre el Open Arms

Clavijo califica de «auténtico fascista» a Abascal por sus palabras sobre el Open Arms

Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros»

Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros»

Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms: «Defender España es defender la vida»

Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms: «Defender España es defender la vida»

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 El incendio de un coche provoca tráfico en Guanarteme
  4. 4 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana
  5. 5 Estas son las 32 carreras con vacantes en la ULPGC, cinco más que el curso pasado
  6. 6 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  7. 7 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  8. 8 Médicos que atienden migrantes: «Son jóvenes y sanos que enferman por su situación aquí»
  9. 9 Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 VOX denuncia ante la Capitanía Marítima del Puerto de Santa Cruz de Tenerife al Open Arms

VOX denuncia ante la Capitanía Marítima del Puerto de Santa Cruz de Tenerife al Open Arms