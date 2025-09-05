Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente y fundador de la ONG Open Arms, Óscar Camps, durante su visita de este jueves al buque de la ONG. C7

Preocupación en Salvamento Marítimo por el impacto del Open Arms en Canarias

El sistema AIS muestra que el Open Arms, considerado obsoleto y sin capacidad comparable a los medios públicos, no se dirige a un puerto concreto

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:15

Las tripulaciones de Salvamento Marítimo expresan su preocupación por la llegada del buque Open Arms a Canarias. Denuncian que el Gobierno autonómico lo presenta como refuerzo, pese a que el salvamento marítimo es competencia exclusiva del Estado.

La Directora de la Dirección General de la Marina Mercante es la única autoridad que puede autorizar la salida de puerto de este tipo buque, conforme a la legislación vigente.

El sistema AIS muestra que el Open Arms, considerado obsoleto y sin capacidad comparable a los medios públicos, no se dirige a un puerto concreto. Las tripulaciones temen que su presencia sirva de excusa para poner en riesgo el dispositivo estatal en Canarias.

