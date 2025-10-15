Clavijo prevé que el 'decreto canario' salga este año El Partido Popular considera que CC se conforma con «gestos y palabras simbólicas» y no exige «avales firmes ni plazos vinculantes»

El Gobierno autonómico confía en que el 'decreto canario' salga adelante este año, puesto que la medida, en la reunión que mantuvo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes, «ha caído de manera positiva».

Así lo trasladó Clavijo en la segunda sesión del pleno del Parlamento de Canarias celebrada este miércoles como respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Popular Juan Manuel García Casañas sobre los 300 millones de euros que debe el Estado a las islas.

El llamado decreto canario es una de las medidas impulsadas por el Ejecutivo regional para que se termine de cumplir con los asuntos cerrados en la agenda canaria, acuerdo mediante el cual Coalición Canaria dio su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

De esta forma, el presidente canario trasladó a los diputados de la Cámara regional los resultados de la reunión con Montero, que fueron positivos, si bien, remarcó que actualmente no se está en una «situación normal» ya que «no hay presupuestos por tercer año consecutivo».

A pesar de ello, valoró positivamente que se haya conseguido «desatascar» partidas que se tenían que haber ingresado a lo largo de este año, como 21 millones de euros para el POSEI adicional o los 50 millones de euros que faltan por llegar a las islas de los 100 prometidos para atender a los menores migrantes que acoge el archipiélago.

El presidente canario reconoció en la Cámara regional las dificultades que se presentan a la hora de introducir determinadas partidas en decretos leyes, por lo que mantiene la importancia de sacar adelante un decreto canario en el que se recojan los «aspectos exclusivos para los canarios». Además, Clavijo confía en que dicha medida cuente con el apoyo de la mayoría de la Cámara, ya que el líder del partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también suscribió la agenda canaria en su día.

Escepticismo del PP

Desde la bancada popular y ante el acuerdo cerrado en Madrid el pasado martes, el diputado Juan Manuel García Casañas definió el Gobierno de Pedro Sánchez como el de «ya veremos», por lo que trasladó su poca confianza en que el Ejecutivo central materialice la «transferencia de los recursos destinados para los canarios».

Así también lo remarcó el diputado popular canario en el Congreso Carlos Sánchez, que indicó que «ya son demasiadas las ocasiones en las que el Gobierno ha prometido ayudas que no llegan o llegan mal y tarde». Para el PP, Coalición Canaria, su socio, «se conforma con gestos y palabras simbólicas sin exigir plazos vinculantes».

En el decreto canario se incluirán aspectos de la agenda canaria que aún no se han materializado, como son el 60%de descuento de IRPF para La Palma, los 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla bonita tras la erupción volcánica o el presupuesto destinado por parte del Estado para la atención de los niños y niñas migrantes que han llegado solos al archipiélago.