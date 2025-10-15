Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento este miércoles. Acfi

Clavijo prevé que el 'decreto canario' salga este año

El Partido Popular considera que CC se conforma con «gestos y palabras simbólicas» y no exige «avales firmes ni plazos vinculantes»

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:45

El Gobierno autonómico confía en que el 'decreto canario' salga adelante este año, puesto que la medida, en la reunión que mantuvo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes, «ha caído de manera positiva».

Así lo trasladó Clavijo en la segunda sesión del pleno del Parlamento de Canarias celebrada este miércoles como respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Popular Juan Manuel García Casañas sobre los 300 millones de euros que debe el Estado a las islas.

El llamado decreto canario es una de las medidas impulsadas por el Ejecutivo regional para que se termine de cumplir con los asuntos cerrados en la agenda canaria, acuerdo mediante el cual Coalición Canaria dio su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

De esta forma, el presidente canario trasladó a los diputados de la Cámara regional los resultados de la reunión con Montero, que fueron positivos, si bien, remarcó que actualmente no se está en una «situación normal» ya que «no hay presupuestos por tercer año consecutivo».

A pesar de ello, valoró positivamente que se haya conseguido «desatascar» partidas que se tenían que haber ingresado a lo largo de este año, como 21 millones de euros para el POSEI adicional o los 50 millones de euros que faltan por llegar a las islas de los 100 prometidos para atender a los menores migrantes que acoge el archipiélago.

El presidente canario reconoció en la Cámara regional las dificultades que se presentan a la hora de introducir determinadas partidas en decretos leyes, por lo que mantiene la importancia de sacar adelante un decreto canario en el que se recojan los «aspectos exclusivos para los canarios». Además, Clavijo confía en que dicha medida cuente con el apoyo de la mayoría de la Cámara, ya que el líder del partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también suscribió la agenda canaria en su día.

Escepticismo del PP

Desde la bancada popular y ante el acuerdo cerrado en Madrid el pasado martes, el diputado Juan Manuel García Casañas definió el Gobierno de Pedro Sánchez como el de «ya veremos», por lo que trasladó su poca confianza en que el Ejecutivo central materialice la «transferencia de los recursos destinados para los canarios».

Así también lo remarcó el diputado popular canario en el Congreso Carlos Sánchez, que indicó que «ya son demasiadas las ocasiones en las que el Gobierno ha prometido ayudas que no llegan o llegan mal y tarde». Para el PP, Coalición Canaria, su socio, «se conforma con gestos y palabras simbólicas sin exigir plazos vinculantes».

En el decreto canario se incluirán aspectos de la agenda canaria que aún no se han materializado, como son el 60%de descuento de IRPF para La Palma, los 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla bonita tras la erupción volcánica o el presupuesto destinado por parte del Estado para la atención de los niños y niñas migrantes que han llegado solos al archipiélago.

Noticias relacionadas

Clavijo se trae 91 millones de Madrid con la promesa de llegar a 400 con un «decreto canario»

Clavijo se trae 91 millones de Madrid con la promesa de llegar a 400 con un «decreto canario»

El PP desconfía del decreto canario: «Hasta que no lo veamos, no lo creeremos»

El PP desconfía del decreto canario: «Hasta que no lo veamos, no lo creeremos»

Los partidos se enfundan el traje de campaña, aunque aún no hay fecha electoral a la vista

Los partidos se enfundan el traje de campaña, aunque aún no hay fecha electoral a la vista

CC apremia al Estado a aprobar el Decreto de Canarias: «Si no, para nosotros no hay legislatura»

CC apremia al Estado a aprobar el Decreto de Canarias: «Si no, para nosotros no hay legislatura»

El archipiélago confía en que el PP nacional dé su apoyo al 'decreto Canarias'

El archipiélago confía en que el PP nacional dé su apoyo al 'decreto Canarias'

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  3. 3 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  4. 4 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  5. 5 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  7. 7 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 10 recetas otoñales para disfrutar de todo el sabor casero con platos fáciles y reconfortantes
  10. 10 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Clavijo prevé que el 'decreto canario' salga este año

Clavijo prevé que el &#039;decreto canario&#039; salga este año