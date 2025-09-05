El archipiélago confía en que el PP nacional dé su apoyo al 'decreto Canarias' El Ejecutivo regional espera recabar todos los apoyos posibles en Madrid para que los asuntos pendientes de la agenda canaria se cumplan

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025

El Gobierno regional confía en que el Partido Popular dé su apoyo a su 'decreto Canarias', medida que Fernando Clavijo planteó al presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, en su encuentro en Lanzarote. «Son cosas muy de sentido común, necesarias y vitales para Canarias. Esperamos que salga adelante ya no solo con el PP y el PSOE, sino con todos los grupos políticos presentes en el Congreso», remarcó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este viernes.

El documento recoge algunos de los aspectos que quedan pendientes por cumplir en la agenda canaria –el acuerdo que firmó Sánchez con Coalición Canaria para lograr el respaldo de la formación a su investidura y que también suscribió el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo–, como puede ser la bonificación del 60% del IRPF para la gente de La Palma, las infraestructuras turísticas o el presupuesto para los planes de empleo.

El 'decreto Canarias' tiene como objetivo «ordenar todas las líneas de trabajo que tenía abiertas» el Ejecutivo regional con los distintos ministerios. Los servicios jurídicos del archipiélago están trabajando «muy intensamente»en el documento y se tendrá novedades de él, según indicó el portavoz del Ejecutivo autonómico, «en las próximas semanas».

Cabello remarcó que lo último que cayó en convalidación en el Congreso de los Diputados fue el decreto ley contra los apagones, en el que Canarias logró incluir cinco «asuntos vitales» para las islas, como la agilización de los trámites para la autorización de la instalación de generadores y baterías de emergencia o la puesta en marcha de instalaciones de I+D+i para la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).

Sin embargo, no salió adelante porque contó con el rechazo de PP, Vox, Podemos, Junts, UPN y BNG. «Acabó cayendo por una bronca política, y hubiera permitido que este verano estuviéramos más tranquilos», apuntó Cabello. Por ello, el Ejecutivo canario intenta «alejar el ruido político» de los asuntos de importancia para las islas.

Precisamente, en el Consejo de Gobierno se autorizó la modificación del planeamiento para tramitar dos proyectos de generación de emergencia en Tenerife y evitar los ceros energéticos en las islas.

Oficina de planeamiento

Otro de los acuerdos cerrados en el Consejo de Gobierno de este viernes fue la creación de una oficina de consulta jurídica para apoyar a los cabildos y ayuntamientos de las islas en el ámbito del planeamiento y la ordenación del territorio. Las entidades habían trasladado las dificultades a la hora de interpretar la ley del suelo. Con la puesta en marcha de esta oficina, se buscará «agilizar la tramitación de las consultas y garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la normativa territorial y urbanística», aspectos clave «para mantener un desarrollo ordenado de las islas», remarcó el consejero del área, Manuel Miranda, en nota de prensa.