Valido (CC) asume que «no será fácil» prorrogar las guaguas gratis en 2026

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, abogó ayer por que los Presupuestos Generales «entren en el Congreso» y poder ver «con números» que se cumple con la 'agenda canaria' pues hay «temas muy importantes» pendientes como el convenio de obras hidráulicas . Dijo también que «se tiene que empezar a estudiar un nuevo convenio de carreteras» para mantener un «ritmo importante» en la ejecución de obras y así «poder resolver la saturación de tráfico» que hay en algunos puntos de las islas.

Asimismo asumió que «no va a ser fácil» prorrogar la gratuidad del transporte público y adelantado que «va a ser una batalla complicada» porque ya «ha desaparecido» en todo el Estado, si bien ha garantizado que van a «seguir peleando» porque es «clave» para la estrategia de movilidad de las islas donde no hay muchas alternativas por su orografía y la concentración de población. En cuanto a la financiación singular a Cataluña, Valido y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, coincidieron ayer en rechazarla al igual que la quita de deuda y exigir la modificación de la regla de gasto.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión en el Palacio Insular, cuestionó «cómo se pretende tratar a todo el mundo igual» cuando los territorios no son «iguales» y además, «Canarias ha cumplido» y tiene una deuda «perfectamente asumible y gestionable».

En ese sentido apuntó que al archipiélago «no le resuelve gran cosa que le financien la deuda» y frente a eso, lo que es «importante es modificar de una vez por todas una regla de gasto que hace que instituciones como el Cabildo de Tenerife o como el Cabildo de La Palma, con el volcán y todas las necesidades que tiene, no puedan usar sus remanentes».

Para Valido, «es absurdo» que se estén «descontando miles de millones a otros lugares de deuda y acordando unas financiaciones especiales que no se respondan a las necesidades que tiene un territorio que de verdad que es singular», caso de Canarias, y «no es una cuestión de capricho ni es una cuestión espontánea» pues lo recogen tanto el REF como el Estatuto de Autonomía. «Pedimos que se cumplan», dijo.

Dávila apuntó que la quita de deuda a Cataluña es dinero que «se les quita a los canarios y a los tinerfeños» de la sanidad, la educación, los servicios sociales y las inversiones en infraestructuras y «al mismo tiempo» que se impide que se gasten los propios recursos de las instituciones isleñas al no desarrollarse la regla de gasto debido a que no hay Presupuestos Generales del Estado.

«El dinero de los tinerfeños se queda en Tenerife y no va a ir a financiar a los catalanes ni sus inversiones ni sus deudas, se queda en Tenerife», indicó augurando que el próximo año se aprobará otro igual. Dávila dejó claro que no van a permitir que «se quede el dinero el Gobierno de España para al final terminar dándoselo a los catalanes», por lo que va a «seguir siendo muy tajante» dado que se trata de una «injusticia» que ya denunció cuando era consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias pues había «penurias» y gente que no llegaba «a final de mes» cuando la comunidad autónoma presentaba superávit.