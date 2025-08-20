Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias, cansado de la bronca política de Madrid y de que los temas canarios se vean frenados al ser incluidos dentro de textos normativos de carácter más amplio y estatal, ha ideado una vía alternativa y elevará al Gobierno de España para su aprobación un borrador de decreto ley exclusivo de las islas que recogerá los principales asuntos que preocupan a la comunidad autónoma y la ficha económica para su cumplimiento.

Algunos están incluidos en la agenda canaria (que no es otra cosa que los compromisos que adquirió el PSOE con CC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez) y otros son nuevos, como el uso del remanente de Tesorería de las islas -500 millones de euros- a tres fines: cubrir los gastos de los menores migrantes de las islas; reforzar el sistema eléctrico de las islas y avanzar en la reconstrucción de La Palma.

DETALLE Migración El decreto planteará destinar el remanente de Tesorería -500 millones- a costear los gastos de menores.

Energía También incluirá en este gasto medidas necesarias para reducir el riesgo de apagones en el archipiélago.

La Palma Además se propone destinar el remanente a la reconstrucción de la isla. Se exige la bonificación al IRPF.

Posei y Aguas Canarias pedirá a Madrid 25 millones para el Posei adicional y cumplir el convenio hidráulico.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comenzó ayer a dar los primeros pasos para plasmar en un documento las «asignaturas pendientes» del Estado con Canarias, tras habérselo comunicado el lunes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su encuentro en Lanzarote.

Clavijo se reunió ayer con su equipo y los servicios jurídicos para empezar a «dar forma» al documento que será remitido al Gobierno de España para su posterior aprobación en un consejo de ministros. Antes de esto habrá una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para analizar su viabilidad. De la posterior aprobación en el Congreso de los Diputados se encargará Coalición Canaria (CC), que se muestra optimista para conseguir los apoyos de las distintas fuerzas políticas para que el 'decreto ómnibus canario' ve la luz cuanto antes.

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, dejó claro ayer que el Ejecutivo regional abre ahora y «dará una nueva batalla» frente al Estado para sacar adelante las «asignaturas pendientes» de las islas y que se han ido dilatando por motivos ajenos al archipiélago, como es la dificultad de mayorías en el Congreso por la confrontación política y la debilidad de Sánchez. El último ejemplo fue el 'decreto antiapagones' que fue tumbado en el Congreso el pasado mes de julio y que, entre otras medidas de carácter estatal rechazadas por el PP, contenía medidas clave para paliar el déficit energético de las islas y reducir el riesgo de 'ceros' eléctricos.

Precisamente, el decreto ley canario que empieza ahora a caminar propondrá destinar el remanente de Tesorería de Canarias -500 millones- a medidas para reforzar el almacenamiento eléctrico en La Gomera y en La Palma y medidas de generación en otras islas, como Lanzarote y Fuerteventura, como pueden ser centrales flotantes o la instalación de generadores portátiles.

También se pretende destinar parte del remanente a cubrir los 200 millones de euros de gasto anual que el Gobierno regional tiene con los menores migrantes a costa de otras partidas y servicios públicos destinados a los ciudadanos canarios. Desde el Gobierno se entiende que la reivindicación es «justa», ya que aunque el Estado abone parte de esas cantidades, llegan fuera de presupuesto y sin posibilidad de ejecución.

Con ese remanente también se va a plantear cubrir el gasto que implica la reconstrucción de La Palma. Inicialmente, se contemplaba utilizar parte del remanente, como un cuarto uso, a construir viviendas para paliar la emergencia habitacional de Canarias pero finalmente va a quedar fuera ante el temor de que otros grupos parlamentarios no lo respalden. Son varias las comunidades con este problema y que pueden entender que se da a Canarias una ventaja con el uso de su remanente a este fin, como se apunta desde el Gobierno regional.

Respecto a los temas de la agenda canaria pendientes y que se siguen retrasando, el nuevo' decreto ómnibus canario' recogerá la necesidad de dotar de fondos el convenio de obras hidráulicas y que arrastra un déficit de 900 millones de euros. Desde Canarias se considera insuficiente los 20 millones que se reciben en forma de subvención. Además, se incluyen casi 25 millones de euros del Posei adicional correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 y que el Estado no ha abonado a las islas y que son fundamentales para el sector primario de las islas.

También se reclama que se reconozca en este decreto la bonificación del 60% en el IRPF para los palmeros y que, aunque desde el Estado se asegura que se aprobará con carácter retroactivo al 1 de enero de este año, aún no se ha plasmado en ningún documento, como indicó Cabello.

«No queremos la confrontación con el Estado; solo buscamos sacar todos estos asuntos de la crispación nacional y que se haga justicia con Canarias», concluye.