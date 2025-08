«Sin presupuestos no podemos avanzar en la agenda canaria»

«Canarias debe ir por encima de cualquier personalismo»

–Uno de los principales objetivos de cara a 2027 es lograr un grupo propio en el Congreso. ¿Cómo ganarán votos?

–Creo que esta legislatura se ha podido ver que los territorios tienen cada vez más fuerza. Canarias tiene que tener el mismo peso que tienen otros territorios, necesita un grupo propio, requiere ser fundamental en el Congreso para ser escuchado. Creo que es algo que ve la ciudadanía cada día, porque el archipiélago necesita que se le escuche y que tenga visibilidad en la Cámara, que se tengan que estudiar sus asuntos y votarlos, que conozcan nuestra economía e identidad. Yesto no ocurre si no hay una Coalición Canaria fuerte que pueda exponer los temas canarios, que pueda hablar de las islas en la Cámara como lo hago yo y los diputados que me han precedido. Ya hemos visto que el archipiélago no es una prioridad para ninguno de los grandes partidos. Se elige a 15 diputados canarios que van a defender el archipiélago, pero si hoy saliéramos a la calle y preguntáramos a la ciudadanía, dudo que puedan dar muchos nombres, porque no saben ni quiénes son, porque no pueden ni intervenir y porque siempre siguen la disciplina de voto y las órdenes que reciben desde sus centrales en Madrid.

–En un escenario clave para el nacionalismo canario, ¿hablarán con Primero Canarias y NC?

–Creo que todo se andará, que en los próximos tiempos, probablemente el próximo año , se producirán contactos, acercamientos, entre todas las formaciones nacionalistas. Y ya veremos qué fructifica. Todos los partidos nacionalistas en Canarias tenemos claro que la única forma de que el archipiélago sea respetado y escuchado es ser fuertes en Madrid. Eso es lo que tiene que estar por encima de cualquier interés partidista, y confío en que en el nuevo escenario que se plantea, con la aparición de nuevos grupos que quieren que el archipiélago sea más fuerte en el exterior, esto sea posible, que los personalismos se aparten, y que seamos capaces de alcanzar acuerdos en beneficio de Canarias que nos permita ser más fuertes en Madrid.