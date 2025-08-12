El PSOE resalta que Domínguez «no pinta nada» ante los grandes retos de Canarias El reciente encuentro de Fernando Clavijo y Alberto Núñez Feijóo en Galicia no tiene rango institucional ni político, pero detona una sintonía

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se fotografiaron el pasado fin de semana en una cafetería de A Guarda (Pontevedra). La imagen trascendió al hacerla pública el líder de los populares en sus redes sociales. Desde Presidencia de Canarias, no hay nada que comentar al respecto, Clavijo pasa unos días de vacaciones en Galicia y poco más.

Sin embargo, el Partido Socialista de Canarias hace otra lectura.

La diputada regional por el PSOE Elena Máñez señala que «hasta la fecha poco ha aportado el Partido Popular que gobierna en Canarias a la respuesta a los grandes retos» que tiene la región. Así que espera que este encuentro entre Clavijo y Feijóo sirva «para conseguir lo que ha sido incapaz de conseguir el líder del PP de Canarias, el señor Domínguez», vicepresidente del Gobierno de Canarias, quien «ha demostrado que no pinta nada en la política canaria y tampoco pinta nada en Génova».

Como portavoz de los socialistas canarios en este mes de agosto, Máñez se pronunció para reclamar «que el Partido Popular abandone el sectarismo político y deje de votar en contra de los intereses de Canarias, y especialmente que se ponga del lado de los derechos humanos de los menores, de los niños y niñas que viajan solos y que están llegando a Canarias y Ceuta» en una dura ruta migratoria. Para el PSOE canario, el PP debe «dejar de intentar boicotear de forma permanente la acogida que por ley están todas obligadas todas las comunidades autónomas». Una situación que ahora mismo se reproduce con la negación de comunidades autónomas de Madrid a acoger niños y niños bajo protección internacional por su condición de peticionarios de asilo.

Sin fecha para la reunión con Sánchez

El presidente Fernando Clavijo (CC) recordó este lunes –en La Cope– que «somos un partido que cumple», en referencia al apoyo que brindó en la investidura al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, algo que seguirá haciendo en la medida en que se cumpla con lo acordado en la Agenda Canaria. Ese cumplimiento ahora mismo roza el 65% e incluye la gratuidad del transporte terrestre, los planes de empleo y las ayudas a La Palma.

Pero es cierto que «con este Gobierno todo lo tenemos que pelear mucho», dijo el presidente canario, línea en que seguirá el Ejecutivo canario que, reconoció el presidente, obliga a que «se replantean muchas cosas». A la par, está pendiente que ambos gabinetes cierren agenda para el encuentro de Clavijo con Sánchez en Lanzarote, donde pasa sus vacaciones el líder socialista.