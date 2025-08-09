Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fernando Clavijo junto a Alberto Núñez Feijóo durante su encuentro en Galicia. C7

Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia

Se reunieron en la localidad de A Guarda, en Pontevedra

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:32

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han coincidido este sábado en la localidad gallega de A Guarda en la provincia de Pontevedra. Clavijo pasa unos días de vacaciones con su familia en Galicia y Feijóo ha aprovechado la circunstancia para mantener un encuentro con el presidente canario.

El dirigente del PP ha dejado constancia de ello en sus redes sociales, donde ha compartido una foto en la que posa con Clavijo y con dos profesionales de la cafetería Alameda de Guarda, añadiendo en el texto que allí compartió con el político canario un café «y un roscón Alameda».

En estos días se da por hecho que Clavijo se reunirá también con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que sigue de vacaciones con su familia en la residencia de La Mareta, en Lanzarote.

Como se recordará, Clavijo gobierna gracias a un pacto con el PP, lo cual no fue obstáculo para que su partido, Coalición Canaria, apoyase la investidura de Sánchez.

