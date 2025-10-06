Los partidos se enfundan el traje de campaña, aunque aún no hay fecha electoral a la vista La incertidumbre de contar con Presupuestos Generales para 2026 aumenta la presión para un posible adelanto de los comicios nacionales que el PSOE descarta

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El presidente Pedro Sánchez ha insistido en que las elecciones generales serán «cuando toquen», es decir, en 2027. Convocarlas es una prerrogativa del presidente del Gobierno, y pese a los equilibrios parlamentarios que tiene que hacer el PSOE para sacar adelante su programa político, la idea es acabar la legislatura. Pero ese deseo es una mala noticia para el principal partido de la oposición, el Partido Popular, que prácticamente desde que llegó a la Moncloa Sánchez está reclamando elecciones a cuenta del difícil equilibrio parlamentario y las «ventajas» que de ello sacan «los separatistas». Ahora, a mitad de legislatura, y con la incertidumbre de si habrá o no Presupuestos Generales tras dos años prorrogándolos, la bronca política ha aumentado de nivel. De hecho, ya los conservadores han anunciado que acudirán a los tribunales si Sánchez no presenta un borrador de las cuentas de 2026. Más no es el único tema que se judicializa. Las comunidades conservadoras -11 de 17- dinamitan cualquier propuesta nacional en las conferencias sectoriales, la última esta semana sobre vivienda.

¿Están preparados los partidos canarios para un adelanto electoral? Las formaciones del archipiélago pueden ser «decisivas» en Madrid a la hora de las aritméticas parlamentarias. Quizás por eso ya se han enfundado el traje de campaña ya sea para ir contra Sánchez o para defenderlo.

Quien peor lo tiene seguramente sea Primero Canarias. Una formación recién nacida que aún se está organizando. «Como convoque el presidente en tres semanas, para diciembre, no nos quedará más remedio que prepararnos, pero ahora mismo no tenemos estructura», reconoce el líder de los municipalistas, Óscar Hernández.

Esta nueva aventura política está buscando la «unidad» para acudir al Congreso de los Diputados como la alternativa nacionalista que necesitan las islas. «Si las elecciones fueran para principios de año creo que sí llegamos. Pues, una vez resuelta esta parte inicial de arranque, es bastante probable que la vía de comunicación con las asambleas locales permita trabajar con mayor agilidad», matiza.

Para el resto de formaciones, con una estructura ya consolidada y experiencia en el poder, la cuestión es diferente.

Duda permanente

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, es contundente. «No vamos a contribuir a sembrar la duda permanente» sobre el mandato de Pedro Sánchez, explica. Fierro defiende que el PSOE nacional está «trabajando» para que el Ejecutivo pueda sacar adelante «los mejores presupuestos posibles» y participar en el debate de «futuribles» de si habrá adelanto electoral o no es «cuestionar» el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo cual deja en manos de otros. «En el PP están nerviosos. Pero las elecciones serán cuando toquen. No vamos a contribuir a extender el relato de que el presidente Sánchez es un presidente ilegítimo», añade. Para Fierro, la lógica de los conservadores es «celebrar elecciones» hasta que gobierne el PP. Y recordó que hay muchos ejecutivos regionales que han gobernado prorrogando los presupuestos. Entre ellos citó dos ejemplos de líderes del PP: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Este último los prorrogó en 2025 por quinta vez al no llegar a un acuerdo con Vox.

Dos años y no ocurre

La diputada por Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, también es contundente al respecto: «Hay un partido que está en campaña electoral prácticamente desde el comienzo de la investidura. No hemos parado de escuchar peticiones de dimisión y desde hace muchos meses se venía diciendo que esto no iba a durar. De hecho, todos hemos tenido esa sensación y los propios medios de comunicación han dado en muchas ocasiones la legislatura por finiquitada», reconoce. Sin embargo, y pese al ruido, el Gobierno de España se mantiene. Por eso Valido se permite ironizar. «Estoy cansada de escuchar que esto no llega a Navidad, que esto no llega a Semana Santa, que no llega a... Y así llevamos dos años».

La cuestión para la diputada nacionalista, cuyo voto sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de cumplir con la «agenda canaria», es que «todos» están preparados para un posible adelanto electoral, pues es algo que «puede ocurrir en cualquier momento», pero Sánchez insiste en que la legislatura llega al 27 y en que no se van a adelantar las elecciones.

Por eso, añade, «lo que una tiene que hacer es trabajar cada día para cumplir con su obligación. No puedes trabajar pensando en un adelanto electoral».

Valido, además, explica que «los tiempos de Madrid y las dificultades que tiene el Gobierno para avanzar» no tienen nada que ver con los ritmos de las formaciones canarias, aunque a veces puedan coincidir. Así, pese a que podría darse un adelanto electoral, «hay que trabajar con normalidad», añadió, afeando la existencia de grupos «que están con el discurso electoralista desde el primer día».

Con todo, reconoce que se han enconado las posiciones, pero lo achaca a la negociación de los futuros presupuestos, un momento clave para reivindicar mejoras por parte de las comunidades. Cuando las votaciones son «más críticas», la presión «puede ser mayor». Máxime, recuerda, cuando ella es la representante del Grupo Mixto en la Comisión de Presupuestos y su voto «vale nueve». Esto hace que el Gobierno necesite más de su acuerdo y de su posición favorable. «Y esa posición favorable pasa por que cumplan».

España «ingobernable»

El PP de Canarias no solo está preparado para unas elecciones anticipadas, es que cree que son necesarias. Así lo defiende el diputado Jacob Anis Qadri, secretario de la formación conservadora en las islas. «La máquina está engrasada», asegura, no solo por las recientes renovaciones de sus órganos insulares, sino porque, al estar en el Gobierno canario, se «visualiza» más su labor. «Estamos en plena disposición de afrontar unas elecciones generales en las que estamos seguros que vamos a mejorar resultados y porque se está trabajando para ello». Considera, además, que «la situación de España es ingobernable y tremendamente compleja y quizás uno de los más perjudicados son los canarios y canarias».

Qadri cree que no contar con Presupuestos Generales es un gran error porque «no se puede trabajar» ni «atender a las necesidades que van surgiendo». Pero añade que no solo es una cuestión de no tener cuentas estatales, sino de que la «corrupción» rodea al presidente Sánchez. «No estamos hablando de casos aislados que a veces son incontrolables y salpican a cualquier partido», señala, para vaticinar que la esposa del presidente se va a «sentar en el banquillo» o que cuadros socialistas como Ábalos y Cerdán también. «Es una situación totalmente insostenible y no entendemos cómo no hay una convocatoria de elecciones inmediatas».

El diputado popular tira de argumentario nacional para señalar que España está «sometida» al «chantaje separatista» y que la quita propuesta por Hacienda creará «comunidades de primera y de segunda». El PP sostiene que España está «sola» internacionalmente y que solo mantiene relaciones con «Maduro en Venezuela» y que el clima de «incertidumbre» en el país ahuyenta las inversiones. Al recordarle que la economía española crece incluso por encima de las previsiones, el representante del PP dice que ese crecimiento no llega a las familias y habla de trabajadores pobres.

Y aunque Pedro Sánchez también cuenta con el apoyo de su socio de Gobierno en Canarias, CC, Qadri cree que quien marca «el paso» son «los separatistas catalanes y vascos».

Vox, el mayor enemigo

Nueva Canarias también está preparada ante un adelanto electoral. Acaban de reforzar la organización tras su 6.º Congreso Nacional y están en un proceso de renovación de todas las áreas locales insulares, explica el secretario de Organización, Ayoze Corujo. La militancia «está activa», asegura. Sin embargo, cree que mientras algunas fuerzas están respondiendo al momento político como si fuera «el año 1993» pensando que lo importante «es el convenio de carreteras», Nueva Canarias cree que «el marco de discusión hoy día es si se va a dejar que el fascismo llegue al Gobierno de España. Nosotros vamos a luchar con toda nuestra fuerza para defender los intereses de Canarias, de la mayoría social de este pueblo y para que el fascismo no llegue al poder».

En su opinión, el «mayor enemigo para Canarias» es Vox gobernando España por las «ideas que representa». Y advierte de que el PP, la «centroderecha tradicional», hace suyas esas ideas: «tenemos un doble enemigo». Y recuerda que CC ya gobierna con Vox en Granadilla de Abona, en Tenerife. «Nos estamos jugando la democracia», advierte, de ahí que tanto en unas elecciones generales como en las autonómicas se decanten por un frente progresista de obediencia canaria.

Preparados

Sea como fuere, y aunque nadie se atreve a poner fecha, los partidos ya se han enfundado el traje de campaña. Una maquinaria que agita la confrontación partidista basada en la táctica del tema de moda, lo que en muchos casos, opaca los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía a pie de calle.