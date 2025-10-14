Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Clavijo se trae 91 millones de Madrid y la promesa de un decreto canario

El jefe del Ejecutivo regional define como «positiva» la reunión de este martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

L.R.G.

Las Palmas de GRan Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 13:21

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo anunció el compromiso del Ministerio de Hacienda de liberar 50 millones destinados a la atención de menores migrantes no acompañados además de 20 para el ciclo integral del agua y otros 21 para el POSEI adicional. Así lo explicó tras la reunión mantenida este martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una cita que calificó de «positiva» y en la que también logró el compromiso de impulsar un «decreto canario» o una proposición de ley de única lectura para dar cumplimiento a la agenda canaria. 

Según Clavijo, estas son «buenas noticias» para las islas, que «si todo sale bien» podrían obtener unos 400 millones de financiación. La idea es que ya sea el decreto como la posposición de ley estén listas antes de final de año. 

 Se ha dado un «impulso» a la agenda canaria, dijo Clavijo, «con un alto grado de cumplimiento» porque se han superado «aquellos obstáculos e incertidumbres» que teníamos en el día de hoy con el impulso de «estar partidas importantes». 

