El Consejo de Gobierno, en directo | Cabello informa sobre la Ley del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias El viceconsejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, informa de los acuerdos alcanzados por el ejecutivo regional

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, informa este lunes de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife. Entre los asuntos tratados, destacan la aprobación de normas legales relacionadas con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), así como la declaración oficial del juego del garrote como Juego y Deporte Autóctono de Canarias entre otros asuntos.

