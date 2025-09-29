Consejo de Gobierno en directo: aumenta la presión al PP por la negativa a acoger a menores migrantes En esta sesión se aborda la crisis migratoria y reclamación de corresponsabilidad al Partido Popular ante la negativa de varias comunidades a recibir a los niños y adolescentes llegados a las islas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:20 | Actualizado 13:18h.

El Consejo de Gobierno de Canarias centra este lunes parte de su sesión en la gestión de la llegada de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo regional insiste en la necesidad de un reparto solidario en el conjunto del Estado y aumenta la presión política sobre el Partido Popular, que mantiene su rechazo a acoger a estos jóvenes en comunidades autónomas gobernadas por sus dirigentes. La situación, calificada de insostenible por el Gobierno canario, se sitúa de nuevo en el centro del debate político.