CC apremia al Estado a aprobar el Decreto de Canarias: «Si no, para nosotros no hay legislatura» La formación nacionalista celebra este sábado en Gran Canaria la reunión de su Consejo Político Nacional (CPN)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:44

Coalición Canaria (CC) celebró este sábado en Gran Canaria la reunión de su Consejo Político Nacional (CPN), máximo órgano entre congresos, liderado por el secretario general y presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Durante la cita, se defendió la necesidad de impulsar con urgencia el conocido como Decreto de Canarias, «una herramienta clave para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la Agenda Canaria».

«Sin Decreto no se cumple la Agenda y, si no se cumple la Agenda, para nosotros no hay legislatura», manifestó al respecto el secretario nacional de Organización de CC, David Toledo. El secretario enfatizó que, ante «la parálisis del Estado y el PSOE», la formación nacionalista defenderá «con uñas y dientes los intereses de los canarios y canarias», aunque para ello tengan que redactar el decreto al Gobierno central y «buscar apoyos en Madrid».

La situación migratoria que soporta el archipiélago, con la saturación del sistema de acogida de menores no acompañados a la cabeza, fue otra de las cuestiones abordadas. El CPN lamentó la «falta de voluntad del Estado de cumplir, por un lado, con la reforma de la ley de extranjería y con el mandato del Tribunal Supremo»

«Han pasado seis medes desde que el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno hacerse cargo en un plazo de diez días de un millar de menores solicitantes de asilo y la triste realidad es que no ha salido de Canarias ni el 15 % de esos niños», recordó Toledo.

En esta misma línea, señaló que «no es de recibo que el Estado mantenga a miles de menores hacinados en Canarias mientras existen plazas disponibles en otras comunidades autónomas». Un escenario que calificó de «injusto e inaceptable», ya que «vulnera los derechos de los menores y sobrecarga de manera insoportable a las islas».

El CPN tambibén se detuvo en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera. Sobre este tema, David Toledo apuntó que se trata de un proyecto «sin criterios técnicos, objetividad, equidad ni solidaridad, sustentado únicamente en una estrategia política en lugar de en el rigor presupuestario».

«Con esta propuesta, en vez de permitir que los remanentes puedan usarse para mejorar los servicios esenciales, se obliga a destinarlos a bajar deuda, mientras que a comunidades como Cataluña se le condona a pesar de incumplir sistemáticamente. Es decir, se premian los votos en el Congreso y no la gestión y el rigor, perjudicando objetivamente a los canarios», ahondó.

El dirigente nacionalista tildó de «inaceptable» que el PSOE de Canarias «avale y refrende que si naces en Cataluña tu valor de condonación de deuda sea de 2.300 euros y si naces en Canarias de 1.500 euros».

Del mismo modo, subrayó que «este anteproyecto penaliza de forma clara la seria gestión de Canarias, que ha cerrado con superávit y ha cumplido con la regla de gasto, mientras se premia a las comunidades más incumplidoras».

Toledo denunció que el límite adicional del 50% impuesto al archipiélago para la asunción de deuda por parte del Estado supone una penalización de 1.710 millones de euros para Canarias respecto a otras autonomías, «castigándonos precisamente por haber hecho los deberes».

El secretario nacional de Organización señaló que este texto «desincentiva la responsabilidad fiscal, consolida las diferencias entre territorios y genera agravios comparativos que son inaceptables» e insistió en que «Canarias ha sido una comunidad ejemplar en el cumplimiento de las reglas fiscales, incluso en los momentos más difíciles». «Mientras otros territorios derrochaban los recursos públicos los canarios se abrochaban el cinturón, contenían el gasto y ni siquiera podían contratar más médicos ni profesores», agregó.

Siendo así, reiteró que «lo único que pide Canarias es que se le permita usar sus remanentes para seguir avanzando en materias esenciales como vivienda, la atención a la migración o la reconstrucción de La Palma. No pedimos más que nadie, ni que se castigue a quienes no han cumplido. Solo pedimos que quienes sí lo han hecho, como Canarias, no salgan perjudicados».

Próximas acciones

La reunión del CPN dedicó un minuto de silencio a la memoria de Dulce Xerach y Rosa María Mesa, fallecidas esta semana, en reconocimiento de su trayectoria y aportación al desarrollo cultural y social de las islas.

Además, el consejo anunció que la Fundación Canarias Siglo XXI celebrará el próximo 10 de octubre un homenaje al presidente Adán Martín, cuando se cumplen 15 años de su muerte.

Coalición Canaria también celebrará las Jornadas Identitarias los días 22 y 23 de octubre y la Convención Política de los nacionalistas canarios el próximo 22 de noviembre, dos hitos que servirán para fortalecer el proyecto nacionalista canario.