Pestana acusa a las regiones del PP de las «dilaciones» en la salida de los menores: «Nosotros no hemos puesto los obstáculos» Cifra en cerca de 80 las alegaciones presentadas por las autonomías gobernadas por el Partido Popular «a cada uno de los expedientes abiertos» para la derivación de los chicos

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:54 | Actualizado 14:19h. Comenta Compartir

La Delegación del Gobierno en Canarias responsabiliza al Partido Popular (PP) de «dilatar» la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas e impedir que se cumplan los plazos en la salida, tal y como ha ocurrido con el primero de los menores llegados a las islas tras la declaración de contingencia migratoria el pasado 29 de agosto y que debería haber salido en el día de hoy. «Lo que quieren es que se queden en Canarias porque nosotros no hemos puesto ningún obstáculo», manifestó al respecto el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en declaraciones realizadas a los medios este viernes.

Pestana cifró en casi 80 las alegaciones presentadas por las autonomías gobernadas por el PP «a cada uno de los expedientes abiertos» de derivación de los chicos a sus territorios, por lo que llamó a la reflexión a «un partido de Estado, que debería estar por la solución y no por tener a menores hacinados en centros absolutamente tensionados y desbordados».

«Nosotros no hemos puesto mayores obstáculos y estamos tramitando también las residencias y permisos de trabajo de aquellos que no las tenían tramitadas. Todo eso que ayudará a que esos expedientes estén completos y podamos resolverlos cuanto antes», aseguró.

El delegado aclaró que, tras la declaración de la contingencia migratoria el pasado 29 de agosto, se han iniciado 39 expedientes. Este mecanismo permite la derivación 'exprés', en un plazo de 15 días, de los menores migrantes llegados a Canarias después de esa fecha.

Dicho plazo se ha cumplido ya para un menor, según afirmó el delegado; sin embargo, el joven que había llegado a Lanzarote a bordo de un pesquero continúa en Canarias. Pestana explicó que la comunidad autónoma de destino ya ha aceptado la acogida del chico, aunque había presentado alegaciones previas, y, ahora, es el turno del menor para presentar las suyas: «Si las tuviéramos a día de hoy, esta Delegación del Gobierno estaría en disposición de resolver ese expediente y, después, la comunidad atuónoma tendría cinco días para proceder al traslado en los términos que establece la ley».

El chico puede manifestar cierta preferencia por un destino en concreto, por ejemplo, de tener recursos familiares en el mismo. En estos casos puede llegar a intervenir la Fiscalía y «prevalecerá el interés superior del menor».

El delegado no se mostró partidario de desvelar las autonomías que recibirán a menores migrantes procedentes de Canarias para evitar que se vuelvan a producir actos de rechazo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Tampoco, el número de jóvenes que acogerán, fundamentalmente para proteger a los jóvenes y evitar un posible rechazo.

Al margen de la vía 'exprés', anunció que se han iniciado otros 221 expedientes de menores que se encontraban en Canarias antes de la declaración de la contingencia migratoria. Pestana se mostró especialmente optimista en esta parte y espera que se puedan resolver antes de los plazos que establece la ley, cuatro meses. «Se trata de tramitar esos expedientes cuanto antes para ayudar a Canarias a mitigar y a reducir el número de menores que tenemos en Canarias», enfatizó.

El delegado del Gobierno también confía en que 500 menores solicitantes de asilo accedan a los recursos del Estado en el mes de octubre.

«No tenemos nada pendiente», destacó el delegado del Gobierno en Canarias, para luego enfatizar que la voluntad de la Delegación «es de máxima colaboración con la comunidad autónoma, de resolver, ayudar y ser aliados de esta comunidad autónoma para resolver el problema de los menores». Con todo, las islas tutelan a cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Pestana insistió en que «la solución está ahí», con la aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y la declaración de contingencia que permite las derivaciones 'exprés', sin embargo, choca contra el muro de Vox y el PP. «Es una solución que, no me cabe la menor duda, podrían copiar otros países de la Unión Europea, que es que no dejemos a ningún territorio en soledad frente al fenómeno migratorio», puntualizó.