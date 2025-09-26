36 menores, en disposición de ser derivados por la 'vía exprés', el primero hoy Lo farragoso del procedimiento alarga los tiempos. Del total una es una chica y dos son niños de solo 10 años

La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, señaló este jueves que son 36 los menores migrantes no acompañados que se encuentran en disposición de ser trasladados a otras comunidades autónomas a través de la vía exprés; esto es, el mecanismo que se ha activado con la contingencia migratoria extraordinaria en la que está Canarias desde el pasado 29 de agosto. Uno de ellos, el primero en llegar a las islas desde la declaración, tendría que ser derivado este viernes, pero se han sobrepasado los plazos.

«En ese proceso están 36 menores. Hay una chica entre ellos, y también hay casos de menores muy pequeños, incluso de diez años», detalló la directora en conversación telefónica.

Sobre el primer caso, un chico de 17 años que llegó a Lanzarote y que ya se encuentra en Gran Canaria, la directora explicó que los trámites no han sido tan rápidos como se esperaba. «Parece fácil, pero no lo es. Esto es un proceso nuevo para todos. Todos esos plazos se han saltado, y ojo, no por nuestra parte. No queremos culpabilizar a nadie. Somos conscientes de que esta situación es nueva para todos», abundó.

La llamada vía exprés permite derivar a los menores que hayan llegado a las islas desde el 29 de agosto en un plazo de 15 días, y busca aliviar la presión sobre el sistema de acogida de Canarias. Según el procedimiento, una vez el menor es inscrito en el Registro de Menores, Delegación del Gobierno debe notificar a la comunidad autónoma de origen, que a su vez debe elaborar un informe. Luego, el menor debe ser escuchado y tiene tres días para presentar alegaciones. Después, el expediente pasa a la Fiscalía, que tiene otros dos días para pronunciarse. También la comunidad de acogida tiene un plazo para sus alegaciones.

«Hoy [por ayer] se ha notificado al chico. Ahora tiene tres días para presentar alegaciones, y después esto pasará a la Fiscalía. Si todo va bien, recibiremos la resolución final de traslado», explicó. «A partir de ahí tenemos cinco días para comunicar el traslado a la comunidad autónoma de destino, y con 48 horas de antelación debemos notificar también a la Jefatura de Policía y a la Delegación de Gobierno del lugar de llegada», añadió.

La responsable de Infancia destacó que la coordinación entre instituciones ha mejorado tras una reciente reunión bilateral con la Delegación del Gobierno, la Fiscalía Superior. «Ha quedado de relieve que esto no es tan fácil como parecía, pero todos estamos intentando hacer nuestra parte», afirmó.

Por otro lado, la comunidad avanza en los expedientes del resto de menores que deberá ir reubicándose en otras comunidades. «Me preocupan las inquietudes de los chicos, porque generas unas expectativas que después se van ralentizando en el tiempo. Y, entre otras cosas, también me preocupan las posturas de otras comunidades autónomas que puedan comenzar a presentar alegaciones», lamentó.

Ni el 15%

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reiteró este jueves sus críticas por la lentitud del proceso de traslados de los menores migrantes con asilo. Seis meses después del auto del Supremo en el que daba «10 días» para que el Estado se hiciera cargo de ellos, «no ha salido ni el 15 % de los menores que tenían que haber salido. No nos parece de recibo, porque además sabemos que hay bastantes ONG que contactan con nosotros diciendo que tienen plazas en la península, y nos preocupa mucho las declaraciones del ministro Torres cuando dice que el Supremo no dice que los niños tengan que salir de Canarias», añadió.

De hecho, Canarias informó desfavorablemente esta semana al Alto Tribunal por estos retrasos. «Puedo entender que haya más o menos colaboración con las comunidades autónomas, pero es que estos son del Estado desde el minuto cero, desde que tocan Canarias y pisan suelo europeo, y La Restinga también es Europa», afirmó.