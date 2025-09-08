Clavijo: «La condonación de la deuda nos deja con cara de bobo» El presidente de Canarias reclamó que el Gobierno de Sánchez « atienda razones» y haga una quita igual para todos los españoles

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:44

Una quita de la deuda equitativa y justa para todos los españoles. Esa es la principal reivindicación que ha dejado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo durante su visita tradicional a la Virgen del Pino.

El líder del Ejecutivo regional volvió a solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez que recapacite y «atienda razones» al considera injusto que una comunidad como Canarias ha hecho su tarea al gestionar los recursos de forma «eficiente» y no ha adquirido «compromisos superiores a nuestras capacidades ».

Sobre esta distribución que beneficia a comunidades como Cataluña o Andalucía, Clavijo recalcó que a todas las regiones, incluida Canarias, les gustaría contar con más medios en aspectos como educación o sanidad y que asumir la deuda que dejan otros territorios «que no han hecho su tarea» deja a uno con «cara de bobo».