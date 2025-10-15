El PP desconfía del decreto canario: «Hasta que no lo veamos, no lo creeremos» Los populares no se fían del compromiso al que llegó María Jesús Montero en su reunión con Fernando Clavijo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:29

El Partido Popular (PP) desconfía del compromiso del Gobierno central con el decreto canario, plasmado en la reunión celebrada este martes en Madrid entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

«El 'decreto canario' de Montero ni es decreto, ni es canario ni tiene dinero», afirma el diputado popular Carlos Sánchez. Afirma el el PP que, conociendo la trayectoria de incumplimientos del Ejecutivo, no puede «sino mantener una actitud de prudencia extrema». «Hasta que no veamos los fondos materializados en proyectos concretos y ejecutados, no lo creeremos», recoge una nota distribuida por el partido.

«Ya son demasiadas las ocasiones en las que este Gobierno nos ha prometido ayudas, transferencias y medidas urgentes que, o no llegan, o llegan tarde y mal. Lo de esta semana no es más que otra promesa que se suma al largo historial de promesas incumplidas. Nos tememos que nos encontramos, una vez más, ante un episodio de propaganda gubernamental carente de respaldo real, porque si los 91 millones prometidos a Canarias fueran verdaderos, ya habrían llegado en vez de los titulares», señala Sánchez.

«El anuncio de 50 millones para menores inmigrantes no acompañados, 20 millones para obras hidráulicas y 21 millones adicionales para el POSEI puede sonar bien sobre el papel, pero no existen garantías de ejecución ni calendarios fiables. Mientras, seguimos preguntándonos dónde están los 100 millones pendientes para La Palma o el descuento del 60% en el IRPF que llevan meses prometiendo sin cumplir», añade el diputado popular.

«El Gobierno de Sánchez y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero —continúa el portavoz del PP— han demostrado de forma sistemática que sus compromisos con Canarias acaban siendo papel mojado. Lo que hoy se presenta como un decreto canario o una proposición de lectura única no es, en el fondo, más que humo. No hay voluntad política real detrás, solo titulares vacíos y declaraciones grandilocuentes«, dice Sánchez, que señala también a Coalición Canaria (CC).

«Se conforma con gestos y palabras simbólicas, sin exigir avales firmes ni plazos vinculantes. Cabe recordar que los datos de actividad parlamentaria desvelan una clara tendencia de alineamiento legislativo de la formación nacionalista con el Partido Socialista. El análisis de votaciones muestra que CC coincide con el PSOE en el 79,11% de los casos, mientras que solo se alinea con el Partido Popular en el 45,43% de las votaciones. Una divergencia que se acentúa al examinar los votos de oposición: CC vota en contra del PP en el 86,22% de las ocasiones, frente a un 12,89% de votos en contra del PSOE. Estas cifras evidencian una sintonía política prácticamente permanente con el partido en el Gobierno».