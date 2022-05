Sanidad compró 6 millones de unidades de material contra la covid que son inservibles

Sin ser del ámbito sanitario ni estar inscritas en el Rolece

Por otra parte, al objeto de comprobar si las empresas más importantes en cuanto a facturación con el SCS disponían de «capacidad de obrar» y gozaban de «solvencia económica, financiera y técnica», la Audiencia de Cuentas comprobó que la mayoría no se ajustaba a estos parámetros mínimos exigibles. En cuanto al primero de los requisitos, es decir, si el objeto social de las mismas comprendía las prestaciones propias dentro del ámbito sanitario, resultó que seis de las adjudicatarias de contratos urgentes no cumplían esa premisa. En lo que respecta a si tales mercantiles estaban inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (Rolece), cinco de ellas no habían acreditado ese trámite.