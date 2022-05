¿Quién es quién en el caso de las mascarillas?

Aunque aún está en fase inicial de investigación, el caso de las mascarillas ya tiene actores protagonistas y secundarios, con nombre y apellidos.

Juan Manuel Pérez León

Se trata de un empresario de San Bartolomé de Tirajana que estuvo dedicado al sector del ocio nocturno. Él fue quien empezó a analizar los contratos suscritos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a diferentes empresas para la adquisición de material de lucha contra la pandemia y observó presuntas irregularidades en ellos. Por ese motivo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial y el Tribunal de Cuentas.

Antonio Olivera

Es el actual viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y, en la época de la firma del contrato entre Sanidad y RR7 United SL, era el director del Servicio Canario de Salud. Accedió a ese cargo en marzo de 2020 sustituyendo a Blanca Méndez y lo dejó en julio dando el relevo a Alberto Pazos, que solo estuvo dos meses en el puesto.

Conrado Domínguez

Actual director del Servicio Canario de Salud, en la época de la firma del polémico contrato ejercía como coordinador técnico del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria en Canarias. Ya estuvo al frente del organismo sanitario en la legislatura anterior presidida por Fernando Clavijo (CC). Ya como responsable del SCS, realizó numerosas gestiones encaminadas a recuperar o el dinero pagado a RR7 United SL, o bien que esta empresa trajera a Canarias la mercancía pagada por adelantado.

Blas Trujillo

Actual consejero de Sanidad del Gobierno regional tras sustituir a Julio Pérez. Fue el encargado de dar explicaciones la pasada semana en el Parlamento de Canarias, donde expuso que habían realizado hasta diez intentos de embargo «infructuosos» a RR7 a través de la Agencia Tributaria, y que el montante adeudado por la adjudicataria era de 4,8 millones incluyendo los intereses.

Ana María Pérez

Era la directora general del área de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud cuando se firmó el contrato y durante toda la crisis que se produjo por el incumplimiento del mismo. Mantuvo conversaciones con RR7 United SL, con el proveedor Ihsan Mahmhoud y el intermediario Lucas Cruz, pero sin conseguir que se trajera el cargamento abonado con antelación a la empresa dedicada a la compra y venta de vehículos. Renunció al cargo por decisión propia en el mes de abril de 2022

Rayco González

Es el administrador único de la empresa RR7 United SL, adjudicataria del contrato fallido de cuatro millones de euros para la compra de mascarillas 3M. Fue futbolista de equipos como la UD Las Palmas en filiales, el Vecindario o el Castillo, para dedicarse a los negocios al colgar las botas. Ha gestionado sociedades dedicadas al sector de la restauración, al campo inmobiliario y, en la actualidad, a la compra y venta de vehículos. En mayo de 2020 suscribió el contrato con el SCS para la adquisición de material sanitario después de presentar una oferta de un lote de un millón de mascarillas. Denunció la pasada semana al proveedor Ihsan Mahmhoud y al intermediario Lucas Cruz por una presunta estafa.

Ihsan Mahmhoud Mohamed

Empresario de origen jordano afincado en Londres que se dedica, entre otros, al negocio del crudo a nivel internacional. Contactó presuntamente con el propietario de RR7 Rayco González a través del intermediario Lucas Cruz, que a su vez fue el supuesto representante de un fondo de inversión que quiso comprar el CB Gran Canaria en 2019. El proveedor reclama a RR7 una factura de medio millón de euros por fletar un Boeing 777 desde la capital de Etiopía hasta Gran Canaria con el cargamento de las mascarillas 3M que luego fueron destruidas, además de la comisión que había negociado por esa operación. Por otra parte, RR7 lo denunció por estafa al entender que no cumplió con el acuerdo al no enviar el producto acordado a la isla ya que el que recibieron, o era falso o no estaba homologado.

Samuel Machín

Según fuentes de la investigación, se trata de un agente comercial que fue quien ejerció de puente entre el Servicio Canario de Salud y la empresa RR7 United SL cuando esta última presentó una oferta para la venta de un millón de mascarillas. Se especula que había pactado una comisión por esta operación de 80.000 euros. Anticorrupción lo ha citado el viernes para que preste declaración.

Lucas Cruz

Se trata de un negociante grancanario que saltó a la luz pública en mayo de 2019 al erigirse como el representante legal en Europa del fondo de inversión norteamericano HMK Holdings LP, que quería comprar el CB Gran Canaria. Finalmente esta operación no salió adelante y dejó numerosas dudas de la autenticidad de la oferta y del propio fondo.