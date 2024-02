Los Goya de las abejas y el #Seacabó

Valladolid se ha quedado sin hoteles para acoger al contingente de personas que movilizan los Premios Goya. La Feria de la ciudad castellana acogerá este sábado la 38 edición de los Premios de la Academia que, si se cumplen todos los pronósticos, será recordada por el triunfo de '20.000 especies de abejas'. Sus quince nominaciones, una cifra récord para una ópera prima, auguran que esta será la noche de Estíbaliz Urresola. La directora alavesa afincada en Hernani acumula una ristra de premios y excelentes críticas desde que el filme se estrenó hace ya un año en la Berlinale.

Más que para conocer la mejor película del año, la gala de los Goya se ve para inundar de sarcasmo las redes sociales. Televisión Española conectará a las siete de la tarde con una alfombra roja amenazada por la 'tractorada' de los agricultores. La ceremonia arrancará a las diez de la noche. Su duración estimada es de tres horas, pero todo indica que la cosa se alargará hasta, al menos, la una y media de la madrugada. Ana Belén y Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, actuarán de anfitriones. Además de entregar una treintena de premios, se sucederán nada menos que ocho actuaciones musicales: Amaia Romero, David Bisbal, Estopa, María José Llergo, India Martínez, Niña Pastori, Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral.

Solo dos cabezones tienen destinatario sin suspense: el Goya de Honor para Juan Mariné, histórico director de fotografía, restaurador fílmico e investigador de 103 años, y el Goya internacional para Sigourney Weaver, que por algo fue Isabel la Católica en '1492. La conquista del Paraíso'. Representantes de Vox acudirán por primera vez a una gala de los Goya, tanto del Ayuntamiento de Valladolid como de la Junta de Castilla y León. La organización de los premios invitó a la formación en 2020, aunque en aquella ocasión su líder, Santiago Abascal, declinó asistir. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha pedido a los actores que hagan «reivindicaciones reales» y hablen de los problemas de agricultores y ganaderos. «Los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles». La Academia todavía no tiene confirmación oficial de la presencia de Pedro Sánchez. Estará el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acompañado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. La Casa Real no va desde 2000, cuando el entonces Príncipe de Asturias escuchó 'Cumpleaños feliz', con Pedro Almodóvar animando al resto de asistentes.

La plana mayor del cine español comparecerá en Valladolid. Entregarán estatuillas Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, José Sacristán, Aitana Sánchez-Gijón, MartaEtura, Bárbara Lennie, Eduard Fernández, Borja Cobeaga y Gael García Bernal, entre otros. El primer galardón será el de mejor actor de reparto (Hugo Silva es favorito por su falso 'aliade' de 'Un amor') y el último, por supuesto, el de mejor película.

Dos hijos de Concha Velasco, fallecida el pasado diciembre, estarán presentes en la ceremonia para homenajearla en su ciudad natal. Una de las grandes protagonistas de la noche será, sin duda, Sofía Otero. La niña trans de '20.000 especies de abejas', de 10 años, no puede recibir una nominación al no haber cumplido los 16, pero entregará un Goya y subirá al escenario a acompañar al equipo del filme.

El regreso de Erice

Las acusaciones de violencia sexual de tres mujeres al cineasta Carlos Vermut estarán sin duda presentes en los discursos de los premiados y del presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite. CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, repartirá un paipái con el lema #Seacabó para «concienciar a todos los profesionales del cine de las situaciones de abuso de poder y violencia sexual que sufren las víctimas».

Estíbaliz Urresola pronunció #Seacabó cuando recogió el Premio Feroz a mejor película dramática. La identidad es un tema clave de su ópera prima, que transcurre a lo largo de un verano en el que el pequeño Aitor convence a su familia de que ahora se llama Lucía. '20.000 especies de abejas' tiene asegurado el premio de dirección novel (será el séptimo consecutivo que recoge una directora), el de guion original y el de actriz secundaria a repartir entre Ane Gabarain e Itziar Lazkano. 160.000 espectadores en cines se han conmovido con una cinta en la que se habla en euskera, castellano y francés, repleta de simbolismos en torno a la apicultura, la frontera, el arte, el género y la oposición campo-ciudad.

Las 13 nominaciones de 'La sociedad de la nieve' pueden aguar la fiesta en Llodio, cuyo Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que se disfracen de abejas estos Carnavales. Juan Antonio Bayona, doblemente nominado al Oscar este año, subirá a recoger su cuarto Goya al mejor director (con películas que nunca han ganado el premio principal) por su recreación de la odisea de supervivencia en los Andes, que Hollywood llevó a la pantalla hace 30 años en '¡Viven!'. Nuestro director más internacional ha conseguido petarlo en Netflix, productora de la cinta, al tiempo que mantiene el mismo número de copias en cines desde hace nueve semanas.

Empatadas con once candidaturas, 'Cerrar los ojos' y 'Saben aquell' son dos magníficas películas que merecerían encontrar un hueco en el palmarés. El primer largometraje de ficción estrenado en salas de Víctor Erice en treinta años no puede irse de vacío en los Goya porque el director de Carranza es historia del cine español; sus obras maestras, 'El sur' y 'El espíritu de la colmena', son anteriores a la creación de los Goya. El biopic del cómico Eugenio firmado por David Trueba, que hubiera merecido mejor taquilla, tiene muchos boletos para brindarle su segundo Goya a David Verdaguer, con permiso de Hovik Keuchkerian, que en 'Un amor', de Isabel Coixet, inunda de dolor un personaje incómodo y rudo.