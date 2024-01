Estíbaliz Urresola y Pablo Berger triunfan en los Feroz

'20.000 especies de abejas' parece tener el Goya cada vez más cerca. La ópera prima de la alavesa Estíbaliz Urresola ha ganado el Premio Feroz al mejor drama de 2023, además de brindarle el galardón de mejor actriz de reparto a Patricia López Arnaiz, el mismo que obtuvo el año pasado en la categoría de series por 'Intimidad'. Urresola firma la mejor película dramática de la temporada según el dictamen de los informadores de cine, deslumbrados con esta crónica de una niña trans que pone patas arriba su familia al reafirmar su identidad. Sus quince nominaciones a los Goya auguran que el 10 de febrero volveremos a hablar de ella.

La otra gran triunfadora de los Feroz también lleva sello vasco. 'Robot Dreams', de Pablo Berger, venció en el apartado de comedia en la gala celebrada anoche en el Palacio de Vistalegre de Madrid. El cuarto largometraje del bilbaíno, que esta semana recibía una histórica nominación al Oscar de animación, también mereció el Feroz a la mejor banda sonora, obra de Alfonso de Villalonga, y el Feroz al mejor cartel.

Pablo Berger ganó el Feroz a mejor comedia con 'Robots Dreams'. Efe

Las categorías televisivas no tuvieron rival. 'La Mesías', la serie de Los Javis que ha recibido las mejores críticas de la temporada, arrasó llevándose seis estatuillas: mejor serie dramática, guion y actores protagonistas y de reparto: Lola Dueñas, la madre terrible y fanática religiosa; Roger Casamajor, su hijo atormentado durante toda su vida; Albert Pla, el padre que contribuye al horror; e Irene Balmes, la niña que de mayor no sobrevivirá a la pena. La mejor serie de comedia también es de Movistar Plus, 'Poquita fe', de Pepón Montero y Juan Maidagán.

Juan Antonio Bayona bate récords de visionados para una película en castellano en Netflix gracias a 'La sociedad de la nieve', que también ha arrastrado a las salas a 400.000 espectadores. Suyo fue el Feroz al mejor director. Como actriz protagonista del año, los periodistas y críticos de cine eligieron a Malena Alterio, que en 'Que nadie duerma', adaptación de la novela de Juan José Millás, se desquita de los papeles de reparto con una valiente composición de una mujer que se reinventa al volante de un taxi en una cinta excéntrica y poco vista.

Aplausos para La Dani

David Verdaguer, clon del cómico Eugenio en 'Saben aquell', de David Trueba, fue el mejor actor protagonista, mientras el músico y actor malagueño La Dani, nombre artístico de Daniel Fernández Pozo, recibió los mayores aplausos de la noche al recoger el Feroz a mejor actor de reparto por 'Te estoy amando locamente', una preciosa película sobre los orígenes del movimiento LGTBI en la Sevilla de los años 70. El Premio Arrebato de ficción correspondió al donostiarra Víctor Iriarte por 'Sobre todo de noche'.

Las acusaciones de tres mujeres al director Carlos Vermut por violencia sexual sobrevolaron toda la gala, presentada por Brays Efe y Coria Castillo. «Los Feroz estamos con las víctimas y os animamos a denunciar», proclamó María Guerra, presidenta de los Feroz, dirigiéndose a la vicepresidenta Yolanda Díaz, presente en la gala junto al ministro de Cultura Ernest Urtasun.

PALMARÉS XI EDICIÓN

Drama: '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola.

Comedia: 'Robot Dreams', de Pablo Berger.

Director: Juan Antonio Bayona por 'La sociedad de la nieve'.

Actriz protagonista: Malena Alterio por 'Que nadie duerma'.

Actor protagonista: David Verdaguer por 'Saben aquell'.

Actriz de reparto: Patricia López Arnaiz por '20.000 especies de abejas'.

Actor de reparto: La Dani por 'Te estoy amando locamente'.

Guion: 'Upon Entry' (La llegada).

Música: 'Robot Dreams' (Alfonso de Villalonga).

Tráiler: 'La sociedad de la nieve'.

Cartel: 'Robot Dreams'.

Premio Arrebato de no ficción: 'La Singla', de Paloma Zapata.

Premio Arrebato de ficción: 'Sobre todo de noche', de Víctor Iriarte.

Serie dramática: 'La Mesías', de Los Javis.

Serie de comedia: 'Poquita fe', de Pepón Montero y Juan Maidagán.

Actriz protagonista: Lola Dueñas por 'La Mesías'.

Actor protagonista: Roger Casamajor, por 'La Mesías'.

Actriz de reparto: Irene Balmes por 'La Mesías'.

Actor de reparto: Albert Pla por 'La Mesías'.

Guion: 'La Mesías'.

Feroz de Honor: Mónica Randall.