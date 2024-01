El director Carlos Vermut, acusado de violencia sexual por tres mujeres

El director Carlos Vermut (Madrid, 43 años), responsable de películas como 'Mantícora' (2022) y ganador de la Concha de Oro de San Sebastián por 'Magical Girl' (2014), ha sido acusado por tres mujeres de violencia sexual. Las tres, una trabajadora del sector cultural, una estudiante de cine y una empleada de una de sus producciones, afirman que el director aprovechó supuestamente su reconocimiento y su corpulencia para tener relaciones sexuales violentas que ellas no consintieron.

Los hechos que denuncian a El País tuvieron lugar entre mayo de 2014 y febrero de 2022. En el primero de los testimonios, una mujer que en aquellos momentos trabajaba como falsa autónoma en el sector cultural cuenta que conoció al cineasta en una fiesta en un bar de Malasaña y allí comenzaron a tontear. «Me impresionó que Vermut se fijara en mí, yo lo admiraba mucho», dice. Fueron a casa de ella y en el portal «me besó de manera muy bonita y muy tierna. Y le dije que subiéramos». Una vez dentro, todo cambió. La mujer describe que el cineasta la inmovilizó, la estranguló y la forzó a tener sexo. Asegura, además, que mostró una oposición no solo verbal, sino también física, tratando de zafarse con patadas. «Me dijo algo así como: 'Yo no me lo merezco'. Entonces, no sé por qué, pues estaba muy descolocada, incluso le dije: 'Vale, perdona, perdona'. Y volvió a hacer otra vez lo mismo, con la misma violencia, quiero decir. Yo ya no me pude mover, porque me placó. Es un tío muy grande, tampoco tenía posibilidad de nada».

En el segundo relato, datado en mayo de 2016, la estudiante de cine, que tenía entonces 21 años (en ese momento, el cineasta tenía 36), cuenta cómo el cineasta le invitó a ver su ópera prima, 'Diamond Flash' (2011), en casa, con el pretexto de analizarla juntos. Al término de la película, Vermut se abalanzó sobre ella para besarla y tocarle los pechos sin su consentimiento, rompiéndole el sujetador. En el tercero, con distintos hechos ocurridos entre finales de 2019 y febrero de 2022, la mujer que trabajaba para él -ella tenía 26 años, él, 39-, y a quien había prometido un empleo mejor en una futura productora de nuevo cuño, describe un episodio en el que fue encerrada en su casa un día, después de recibir durante meses un «trato denigrante, tanto verbal como físico», y un nivel de violencia que no consintió en las relaciones sexuales que mantuvieron.

El director ha asegurado no haber sido «consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer». «He practicado sexo duro siempre de manera consentida, porque creo que es muy importante el consentimiento», ha respondido al ser cuestionado por estos testimonios. Y añade: «Otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber». «Me gustaría que saliera publicado que he tenido muchas relaciones de muchos tipos, siempre queriendo que la otra persona esté bien. Y creo que haber tenido una vida sexual promiscua y haber tenido sexo de muchos tipos puede llevarte a situaciones como estas», ha insistido.

Ninguna de las tres denunció ante la policía lo ocurrido porque, según señalan, dos de ellas tenían miedo a perder su empleo y la estudiante, a no llegar a conseguir uno. Prefieren, además, que su nombre no aparezca publicado porque todas todas trabajan en puestos relacionados con el sector audiovisual y alegan temer represalias.