El fracaso de Negrín y sus jefes

«De nada servirá el enredo y la perversión procesal democrática que ha presidido estas actuaciones, incluida la utilización torticera de la justicia»

En ese contubernio político mediático participan muchos al calor de las promesas que llegan de Coalición Canaria que negocia y reparte el concurso de los informativos sin ningún recato, sin ningún respeto por los procedimientos administrativos, por la transparencia y la legalidad de los actos de la administración pública. 144 millones no es mucho en un presupuesto de siete mil millones, de hecho es calderilla para Clavijo, pero lo suficientemente sustanciosa para engoar a unos y a otros en el ámbito de la comunicación con promesas y con engaños directos en maniobras pensadas y orquestadas desde los despachos de la presidencia del Gobierno y hasta los medios más provinciales de Gran Canaria cambian su línea editorial para ponerse al servicio de ATI y de Clavijo.

La verdad siempre produce escándalo, pero no ha logrado sonrojar a los protagonistas de este episodio de la política tramposa y casposa que vivimos en Canarias, y que practica Coalición Canaria. Una vez tomadas las decisiones, la cuestión era vestir al machango. Para ello se buscó al personal adecuado, empleados ambiciosos, ejecutores fieles de los acuerdos políticos, capaces de autoinmolarse y cometer todas las irregularidades e ilegalidades que se encontrasen en el camino con tal de cumplir. La desgracias no vienen solas y Dios castiga la maldad. Con lo que contaba quien amañó este acuerdo era con la complacencia y complicidad de empresas editoras comprometidas y convenientemente halagadas con el presupuesto público, con partidos como el PSOE de Ángel Víctor Torres o los gomeros de Casimiro Curbelo, con la puesta de perfil de algunos jueces y con la colaboración, inaudita, de algunos funcionarios públicos. Con lo que no contaban los tramposos era con la incompetencia de sus ejecutores y con la esencia de la democracia, que no es otra que la legalidad, la transparencia y la confluencia de colisión de intereses. La mala fe y la chapuza han presidido todos y cada uno de los actos encaminados a adjudicar el concurso de informativos como muestra la inusitada actividad encaminada a tal fin y suficientemente publicada en algunos medios de comunicación, como CANARIAS7, empresa que jamás ha escondido a sus lectores y clientes su participación y su interés en este tema, que no es otro que seguir prestando el servicio pero en un concurso limpio y transparente.